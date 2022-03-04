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Petrol fiyatlarındaki yükseliş durmuyor

04.03.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dün Brent petrolün varil fiyatı 118 doların üzerini görerek 10 yılın zirvesini görmüştü. 4 Mart 2022 sabahında ise Brent petrol fiyatı 111 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş durmuyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yükselişini sürdüren Brent petrol, 9 yılın zirvesine çıkarak 118 dolar seviyesini aşmıştı.

4 Mart 2022 sabahında ise Brent petrol fiyatı 111 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası bp, Equinor ve Shell ülkedeki yatırımlarından çekildi. Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rusya'daki yeni projelere sermaye aktarmayacağını açıkladı. Son olarak, ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki Sakhalin-1 doğal gaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattığını duyurduğu 24 Şubat'ta yaklaşık 98 dolardan işlem gören Brent petrolün varili son bir hafta içinde yüzde 15’ten fazla değer kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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