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Petrol ithalatı martta yüzde 4 azaldı

27.05.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalarak 3 milyon 383 bin 888 ton oldu.

Petrol ithalatı martta yüzde 4 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 10,7 düşüşle 2 milyon 399 bin 154 tona geriledi.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 16,3 artışla 782 bin 762 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalarak 3 milyon 383 bin 888 ton oldu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 183 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 660 bin 708 tonla Rusya ve 434 bin 958 tonla Kazakistan izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar ve ekonomik yavaşlama, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ham petrol ve petrol ürünleri talebini düşürerek ithalatın azalmasında etkili olmaya devam ediyor.

Benzin satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarak 201 bin 334 tona, motorin satışları yüzde 9 artarak 2 milyon 188 bin 671 tona yükseldi. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 6,9 azalışla 2 milyon 494 bin 480 ton olarak kayıtlara geçti.

İHRACAT ORANI DÜŞTÜ

Havacılık yakıtları ihracatı aynı dönemde yüzde 30,5 azalarak 160 bin 900 tona düştü. Salgının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalara bağlı olarak havacılık sektörünün durma noktasına gelmesi, havacılık yakıtları ihracatının düşmesine neden oldu.

Söz konusu dönemde, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 13 düşüşle 50 bin 556 ton olarak kayıtlara geçti. Motorin türleri ihracatı yüzde 44,4 azalışla 168 bin 140 tona, benzin türleri ihracatı yüzde 55,2 azalışla 116 bin 785 tona geriledi.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat yaklaşık yüzde 34 azaldı ve 637 bin 996 ton olarak hesaplandı.

ÜRETİMDE YÜZDE 8 DÜŞÜŞ

Motorin türleri üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 düşüşle 1 milyon 201 bin 607 ton, benzin türleri üretimi yüzde 27,1 düşüşle 292 bin 416 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 49,1 düşüşle 195 bin 610 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 68 artışla 78 bin 558 ton olarak belirlendi.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 8 azalarak 2 milyon 748 bin tona geriledi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
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