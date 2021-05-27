Petrol ithalatı martta yüzde 4 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 10,7 düşüşle 2 milyon 399 bin 154 tona geriledi.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 16,3 artışla 782 bin 762 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalarak 3 milyon 383 bin 888 ton oldu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 183 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 660 bin 708 tonla Rusya ve 434 bin 958 tonla Kazakistan izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar ve ekonomik yavaşlama, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ham petrol ve petrol ürünleri talebini düşürerek ithalatın azalmasında etkili olmaya devam ediyor.

Benzin satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarak 201 bin 334 tona, motorin satışları yüzde 9 artarak 2 milyon 188 bin 671 tona yükseldi. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 6,9 azalışla 2 milyon 494 bin 480 ton olarak kayıtlara geçti.