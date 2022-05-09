Petrol ithalatında yeni gelişme! Şubat ayında yüzde 31,1 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 46,9 artarak 2 milyon 345 bin 489 tona çıktı.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 1,4 düşüşle 670 bin 906 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,1 artarak 3 milyon 207 bin 282 ton oldu. İthalattaki artışta salgın sonrasında petrol ürünleri satışlarındaki büyüme etkili oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 43 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 803 bin 447 tonla Rusya ve 489 bin 43 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,9 artarak 229 bin 969 tona, motorin satışları yüzde 2,3 artışla 1 milyon 772 bin 821 tona yükseldi.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 6,8 artarak 2 milyon 134 bin 791 ton olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 31 ARTTI

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı şubatta yüzde 128,4 artarak 288 bin 658 ton oldu.

Söz konusu dönemde denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 163,5 düşüşle 138 bin 746 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 14 azalışla 67 bin 200 tona gerilerken, motorin türleri ihracatı yüzde 11,2 düşüşle 117 bin 640 ton oldu.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 31 artarak 831 bin 258 tona çıktı.

PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 33,7 ARTIŞ

Motorin türleri üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 artışla 1 milyon 208 bin 26 ton, benzin türleri üretimi yüzde 40,2 artışla 301 bin 736 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 73,6 artışla 305 bin 996 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 867,7 artarak 163 bin 869 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 33,7 artışla 2 milyon 705 bin 230 tona çıktı. (AA)



