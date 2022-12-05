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Petrol kararı değişmedi! Fiyatları yükselten hamle: OPEC+ günlük üretimi 2 milyon varil daha azaltacak

05.12.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, piyasalardaki istikrarın korunması doğrultusunda 5 Ekim'de aldığı "üretimi kasımdan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararını" sürdürecek. Karar sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrol bu sabah yüzde 1 primle 86,4 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Petrol kararı değişmedi! Fiyatları yükselten hamle: OPEC+ günlük üretimi 2 milyon varil daha azaltacak

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve aralık ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere çevrim içi düzenledikleri 34'üncü Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, OPEC+ grubunun, 5 Ekim'deki 33'üncü OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda alınan kesinti kararının önemine işaret edilerek "Söz konusu kararın tamamen piyasa değerlendirmeleri doğrultusunda alındığı ve geçmişe bakıldığında bunun, piyasa katılımcıları tarafından küresel petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak için gerekli ve doğru hareket şekli olduğu kabul edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, katılımcı ülkelerin piyasadaki gelişmeleri ele almak, gerektiğinde, petrol piyasalarının denge ve istikrarını desteklemek için acil olarak toplanabilecekleri belirtildi.

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Tarafların geçmişte alınan önemli kararlara bağlılıklarının bir kez daha yinelendiğine işaret edilen açıklamada, bu zamana kadar her ay düzenlenen Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) bundan sonra iki ayda bir düzenleneceği, ancak Komite'nin isterse ek toplantı yapabileceği ya da piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda OPEC+ bakanlarının her an toplanmasını talep edebileceği kaydedildi.

OPEC+, 4 HAZİRAN 2023'TE TOPLANACAK

Açıklamada, bir sonraki Bakanlar Toplantısı'nın 4 Haziran 2023'te yapılacağı bilgisi paylaşılarak, 33'üncü OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda onaylanan uzatmadan yararlanarak tam uyum ve fazla üretimi telafi etme mekanizmasına bağlı kalmanın kritik önemine işaret edildi.

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OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim'deki toplantıda, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Brent petrol bu sabah yüzde 1 yükselişle 86,4 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bazı analistlere göre 84 dolar destek haline gelirken, 89,30 dolar direnç seviyesi olarak izleniyor. ABD ham petrol ise 81,77 direncine kadar yükseldi ve ardından 80,78 desteğine kadar geri çekildi. 80,78 seviyesi üzerinde tutunma sağlanması halinde tekrardan yükseliş yaşayabileceği ve bu durumda 81,77 ve 82,93 seviyelerinin direnç olabileceği ifade ediliyor.

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