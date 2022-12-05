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Son dakika: Motorine indirim geliyor! Akaryakıtta inişli çıkışlı ibre: Bu gece yarısı değişecek... (5 Aralık 2022 güncel benzin ve mazot fiyatı)

05.12.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Motorin (mazot) ve benzin fiyatları için araç sahipleri indirim ve zam haberini yeni haftanın ilk gününde de yakından takip ediyor. Petrol piyasasındaki gelişmeler ile oldukça hareketli bir dönem geçiren akaryakıt fiyatları son 1 aydır neredeyse her gün değişiyor. Son olarak geçen hafta zam yapılan motorine indirim geliyor. Peki güncel benzin ve mazot fiyatları ne oldu, kaç TL? İşte 5 Aralık 2022 Pazartesi İzmir, Ankara, İstanbul akaryakıt fiyatları son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Motorine indirim geliyor! Akaryakıtta inişli çıkışlı ibre: Bu gece yarısı değişecek... (5 Aralık 2022 güncel benzin ve mazot fiyatı)

Son dakika: Araç sahipleri ‘Bugün benzine, motorine indirim, zam var mı?’ sorusunun cevabını yakından takip ediyor. Petrol fiyatlarındaki iniş ve çıkış ile akaryakıt piyasası oldukça hareketli günler geçirirken, geçtiğimiz hafta 1,16 TL zam yapılan motorin litre fiyatı için indirim yapılacağı öğrenildi. İşte 5 Aralık 2022 Salı benzin ve motorin (mazot) fiyatları...

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SON DAKİKA: MOTORİNE BU GECE İNDİRİM GELİYOR

Küresel petrol piyasalarındaki iniş çıkışlar baş döndürürken, motorinde ibre bir gün zammı, bir gün indirimi gösteriyor. Bu kapsamda fiyatlardaki dalgalanma motorinde geçtiğimiz Cumartesi günü 1,16 lira zam getirmişti. Ancak fiyatları bu gece yarısı bir kez daha değişiyor. Motorin grubuna 70 kuruş indirim geliyor. Benzin litre fiyatı içinse bir değişiklik henüz beklenmiyor.

İNDİRİM SONRASI FİYATLAR NE OLACAK?

İndirim sonrası motorin fiyatları ortalama olarak İstanbul için 22,96 TL’ye, Ankara’da 23,11 TL’ye ve İzmir’de ise 23,17 liraya gerileyecek.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (5 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

İstanbul
Benzin fiyatı: 20,15 TL
Motorin fiyatı: 23,66 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 20,31 TL
Motorin fiyatı: 23,81 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 20,32 TL
Motorin fiyatı: 23,87 TL

AKARYAKIT

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Akaryakıt

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