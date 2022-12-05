Son dakika: Motorine indirim geliyor! Akaryakıtta inişli çıkışlı ibre: Bu gece yarısı değişecek... (5 Aralık 2022 güncel benzin ve mazot fiyatı)

Son dakika: Araç sahipleri ‘Bugün benzine, motorine indirim, zam var mı?’ sorusunun cevabını yakından takip ediyor. Petrol fiyatlarındaki iniş ve çıkış ile akaryakıt piyasası oldukça hareketli günler geçirirken, geçtiğimiz hafta 1,16 TL zam yapılan motorin litre fiyatı için indirim yapılacağı öğrenildi. İşte 5 Aralık 2022 Salı benzin ve motorin (mazot) fiyatları...

SON DAKİKA: MOTORİNE BU GECE İNDİRİM GELİYOR

Küresel petrol piyasalarındaki iniş çıkışlar baş döndürürken, motorinde ibre bir gün zammı, bir gün indirimi gösteriyor. Bu kapsamda fiyatlardaki dalgalanma motorinde geçtiğimiz Cumartesi günü 1,16 lira zam getirmişti. Ancak fiyatları bu gece yarısı bir kez daha değişiyor. Motorin grubuna 70 kuruş indirim geliyor. Benzin litre fiyatı içinse bir değişiklik henüz beklenmiyor.

İNDİRİM SONRASI FİYATLAR NE OLACAK?

İndirim sonrası motorin fiyatları ortalama olarak İstanbul için 22,96 TL’ye, Ankara’da 23,11 TL’ye ve İzmir’de ise 23,17 liraya gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (5 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

İstanbul

Benzin fiyatı: 20,15 TL

Motorin fiyatı: 23,66 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,31 TL

Motorin fiyatı: 23,81 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,32 TL

Motorin fiyatı: 23,87 TL





