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Petrol piyasasını endişelendiren açıklama: Suudi Arabistan resti çekti! Satmayacaklar...

15.03.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol piyasası ABD'deki banka iflasları ve resesyon endişeleri ile gerilemeye devam ederken bir gelişme de Suudi Arabistan tarafında yaşandı. Enerji Bakanı bin Selman petrole tavan fiyat uygulamasına ilişkin olarak "Tedariklerimize bunu uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız" dedi.

Petrol piyasasını endişelendiren açıklama: Suudi Arabistan resti çekti! Satmayacaklar...

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz Bin Selman, Energy İntellengence sitesine açıklamalarda bulundu. Ülkesinin petrol üretimini azaltacağını söyleyen Bin Selman, "Diğer ülkeler de aynı uygulamayı yaparlarsa şaşırmam" ifadelerini kullandı.

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığı haberde Bin Selman, "NOPEC" tasarısı ile tavan fiyat dayatmanın genişletilmesi arasında büyük bir fark olduğunu belirterek, "bunun petrol piyasası üzerindeki potansiyel etkilerinin benzer olduğunu" kaydetti.

PİYASA İSTİKRARI VE DALGALANMA VURGUSU

Ülkesinin petrol ihracatına tavan fiyat uygulama olasılığının olduğunu belirten Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, şunları dile getirdi:

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"Tedariklerimize bunu uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız. Bu tür politikalar, netlik ve istikrara büyük ihtiyaç duyulan bir zamanda yeni riskler ve daha fazla belirsizlik getiriyor. Bu tür politikaların kaçınılmaz olarak piyasa istikrarsızlığını ve dalgalanmaları artıracağını yeniden vurguluyorum."

Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) karşı "Petrol Üreten ve İhraç Eden Kartellere Hayır (NOPEC)" adlı yasa tasarısı ilk defa 2000 yılında ortaya çıkmış ve yasalaşması için daha önce 16 kez ABD Kongresi'ne sunulmuştu.

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