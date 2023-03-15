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SON DAKİKA: MAZOT için İNDİRİM geldi! Petrolde ‘iflas’ alarmı akaryakıtta tabelayı değiştirdi (15 Mart Çarşamba güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları)

15.03.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Mazot ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt piyasasında indirim getiren haber ABD’den geldi. Ülkede peş peşe iflas açıklayan dev bankalar petrol fiyatlarını alarma geçirirken yaşanan sert kayıplar motorin fiyatları için indirim olarak yansıdı. Motorine indirim haberleri sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncellendi. Peki güncel benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

SON DAKİKA: MAZOT için İNDİRİM geldi! Petrolde ‘iflas’ alarmı akaryakıtta tabelayı değiştirdi (15 Mart Çarşamba güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları)

Son dakika: Hafta sonu bankacılık sisteminde yaşanan sorunlar ABD’yi sarstı. Önce Silicon Valley Bank, ardından da Signature Bank'a kayyum atandı. Peş peşe gelen iflaslar küresel piyasalarda sert hareketlerin yaşanmasına neden oldu. İflasın bir krize dönüşmesi riski ve resesyon ihtimalinin artmasıyla petrol fiyatları bir önceki gün yüzde 5 kayıp verdi. Brent petrolde dün ise 76 dolar seviyelerine kadar gerileme sürdü. Ham petrol fiyatları da 70 dolar sınırına kadar çekildi. Böylede 12 Aralık 2022 sonrası en düşük seviye görüldü.

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MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Yurt içi akaryakıt fiyatları, küresel petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişime göre hareket ederken flaş bir gelişme yaşandı. Dolar kuru 18,97 seviyesinde yatay seyrini sürdürürken petroldeki düşüşe bağlı motorinde 71 kuruş indirim yapıldı.

BENZİNE İNDİRİM BEKLENMİYOR

İstanbul’da litre fiyatı 20,50 TL olan benzinin fiyatında değişim beklenmiyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (15 MART 2023 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL
Benzin: 20.50 TL
Motorin: 20.85 TL

ANKARA
Benzin: 20.88 TL
Motorin: 21.28 TL

İZMİR
Benzin: 20.85 TL
Motorin: 21.34 TL

MOTORİN


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Akaryakıt

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