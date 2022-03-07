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Petrol ve doğal gazdan sonra bir rekor da kömürde!

07.03.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa’da doğal gaz fiyatları Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle rekor seviyeye yükseldi. Petrol ise 13,5 yılın zirvesini gördü. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki zirveden sonra bir rekor haberi de kömür fiyatlarından geldi. Piyasalardaki belirsizlikten dolayı kömür fiyatları son 10 günde iki kattan fazla artarak tarihi zirvelere ulaştı.Rus kömüründe bir kesinti yaşanması halinde, Avrupa'nın uzun yıllar kömür tedarik etmediği ülkelere yönelebileceği kaydedildi.

Petrol ve doğal gazdan sonra bir rekor da kömürde!

Geçen hafta yüzde 25'e yakın artışla 118 doların üzerini test eden Brent petrolün varil fiyatı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasının ardından bugün 130 doların üzerine çıktı ve son 13,5 yılın zirvesini gördü. Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı tedarik endişeleri dolayısıyla bir süredir yükselmekte olan Avrupa’da doğal gaz fiyatları ise ambargo planlarına ilişkin haber akışının etkisiyle yüzde 67 yükselerek yeni rekor seviyeye çıktı.

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KÖMÜR FİYATINDA YENİ REKOR

Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki zirveden sonra bir rekor haberi de kömür fiyatlarından geldi. Geçen yıl bu dönemlerde 106 dolar seviyesinde seyreden kömürün ton fiyatı bugün 500 doları aşarak rekor kırdı. 25 Şubat'ta 170 dolar olarak hesaplanan kömür fiyatlarının 10 günde yaklaşık 3 katına, son bir yılda ise 5 katına çıkması dikkati çekti.

Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) de üyesi olduğu Brüksel merkezli Avrupa Kömür ve Linyit Birliğinin (EURACOAL) Genel Sekreteri Brian Ricketts, kömür piyasalarında son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kömür fiyatlarının rekor seviyeye çıkmasının nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı olduğuna işaret eden Ricketts, "Ukrayna'da tam bir felaket yaşanıyor. Burada bir savaş var. Bu savaş, insanların geleceğe yönelik beklentilerini, görüşlerini ve eylemlerini olumsuz etkiliyor" dedi.

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“BU SEVİYELERDE KALMAZ, DÜŞECEK”

Ricketts, kömür fiyatlarının sadece yüksek olarak nitelendirilmemesi gerektiğine işaret ederek, "Kömür hiç bu seviyelerde olmamıştı. Bu seviye tarihi zirvelerin kat ve kat üzerinde." ifadelerini kullandı. Kömür fiyatlarının savaşa tepki olarak yükseldiğini belirten Ricketts, "Burada piyasa dinamiklerinden bahsetmek tamamen anlamsız. Kömür fiyatları azalacak, 400 dolar seviyelerinde kalamaz" diye konuştu.

AVRUPA'NIN KÖMÜRDE B PLANI

Ricketts, Avrupa kömür piyasalarında Rusya'nın çok önemli rolü olduğunu vurgulayarak, Almanya'nın buhar ve taş kömürünün 4'te 3'ünü Rusya'dan ithal ettiğini söyledi. Henüz Rus kömürüne yönelik bir yaptırım kararı olmadığına dikkati çeken Ricketts, buna rağmen şirketlerin Rusya'dan sağlanan bütün emtiaları elden çıkarmaya çalıştığını anlattı. Ricketts, "Kömür gaz fiyatlarını, gaz fiyatları petrolü takip etme eğilimi gösterir. Enerji emtiaları arasında bir bağlantı vardır" değerlendirmesinde bulundu.

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Rusya'nın Avrupa'ya petrol, doğal gaz, kömür ve elektrik tedarik ettiğini anımsatan Ricketts, "Bazı ülkeler elektrikte neredeyse tamamen Rusya'ya bağımlı" dedi. Ricketts, Rus kömüründe bir kesinti yaşanması halinde Avrupa'nın uzun yıllar kömür tedarik etmediği ülkelere yönelebileceğini söyledi.

Avrupa'nın seçeneğinin Avustralya, Endonezya, ABD, Kolombiya, Güney Afrika gibi ülkelerden kömür tedariki olduğunu aktaran Ricketts, "Burada mesele bu tedarikçilerin hangisi Rusya'dan aldığımız 50 milyon ton kömürün yerine geçmeye yeterli olacağıdır" diye konuştu.


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