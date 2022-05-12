Petrolde 10 dolarlık düşüş! Akaryakıt fiyatları...

Brent petrolün varil fiyatı dün 108 doların üzerini gördü. Yükselişte küresel petrol arzında yaşanan belirsizlikler etkili oldu. Ancak Çin’deki koronavirüs vaka sayılarındaki azalma ile yükseliş bu sabah yerini düşüşe bıraktı. ABD ham petrolü bu hafta 10 dolardan fazla düşüşle 100 doların altına geriledi. Brent petrol ise şu sıralar yüzde 1,3 düşüşle 106 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

PİYASADA ARZ ENDİŞESİ

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri enerji bakanlarının, küresel petrol talebinde toparlanma yaşandığında, bazı üretici ülkelerin üretim kapasitelerindeki düşüş nedeniyle ihtiyacı karşılamakta zorlanabileceklerine ilişkin açıklamaları piyasalarda arz endişelerine yol açtı. Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Avn da Rus yayın kuruluşu Sputnik'e verdiği demeçte, ülkesinin gelecek 5 yıla kadar petrol ve gaz üretimini artırma imkânının olmadığını söyledi.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırım paketinin kapsamını belirlemek üzere yürüttüğü müzakereler devam ediyor.

Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin küresel ekonomide gerilemeye neden olabileceği ve bunun da küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler ise petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,6 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 457 bin varil azalacağı yönündeydi.

MORGAN STANLEY’DEN PETROL TAHMİNİ

Yıl ilerledikçe petrol stoklarının azalmaya devam etmesini ve atıl kapasitenin düşmesini bekleyen Morgan Stanley üretimin yükseltilmesi için yatırımların hala ılımlı bir seviyede kalmaya devam edeceğini öngörerek brent petrol fiyatında artışın süreceğini tahmin etti. Morgan Stanley brent petrol fiyatının 130 dolar/varile doğru gideceğini öngördü.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Dünya piyasasına yön veren petrol olarak tanımlanan brent petrolün piyasadaki durumu sonrası akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları son durum merak ediliyor. Dün benzin litre fiyatına gece yarısından itibaren 78 kuruşluk zam yapılmıştı. Buna göre İstanbul’da benzinin litre fiyatı 21 lirayı aştı. İşte güncel fiyatlar…

İSTANBUL

Benzin: 21,12 TL

Motorin (Mazot): 22,06 TL

ANKARA

Benzin: 21,21 TL

Motorin (Mazot): 22,10 TL

İZMİR

Benzin: 21,23 TL

Motorin (Mazot): 22,15 TL



