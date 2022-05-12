FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Petrolde 10 dolarlık düşüş! Akaryakıt fiyatları...

Petrolde 10 dolarlık düşüş! Akaryakıt fiyatları...

12.05.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrol fiyatı dün 108 doların üzerine çıkmasının ardından bu sabah düşüşe geçti. Bu hafta 110 doları test eden ABD ham petrolü ise 100 doların altına geriledi. Petrol fiyatlarında Çin'deki salgına yönelik iyimserliği daha temkinli hale dönmesiyle yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Petroldeki hareketlilik sonucunda vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını da araştırmaya başladı. İşte güncel petrol ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri...

Petrolde 10 dolarlık düşüş! Akaryakıt fiyatları...

Brent petrolün varil fiyatı dün 108 doların üzerini gördü. Yükselişte küresel petrol arzında yaşanan belirsizlikler etkili oldu. Ancak Çin’deki koronavirüs vaka sayılarındaki azalma ile yükseliş bu sabah yerini düşüşe bıraktı. ABD ham petrolü bu hafta 10 dolardan fazla düşüşle 100 doların altına geriledi. Brent petrol ise şu sıralar yüzde 1,3 düşüşle 106 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

PİYASADA ARZ ENDİŞESİ

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri enerji bakanlarının, küresel petrol talebinde toparlanma yaşandığında, bazı üretici ülkelerin üretim kapasitelerindeki düşüş nedeniyle ihtiyacı karşılamakta zorlanabileceklerine ilişkin açıklamaları piyasalarda arz endişelerine yol açtı. Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Avn da Rus yayın kuruluşu Sputnik'e verdiği demeçte, ülkesinin gelecek 5 yıla kadar petrol ve gaz üretimini artırma imkânının olmadığını söyledi.

iStock-1329100966

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırım paketinin kapsamını belirlemek üzere yürüttüğü müzakereler devam ediyor.

Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin küresel ekonomide gerilemeye neden olabileceği ve bunun da küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler ise petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,6 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 457 bin varil azalacağı yönündeydi.

3

MORGAN STANLEY’DEN PETROL TAHMİNİ

Yıl ilerledikçe petrol stoklarının azalmaya devam etmesini ve atıl kapasitenin düşmesini bekleyen Morgan Stanley üretimin yükseltilmesi için yatırımların hala ılımlı bir seviyede kalmaya devam edeceğini öngörerek brent petrol fiyatında artışın süreceğini tahmin etti. Morgan Stanley brent petrol fiyatının 130 dolar/varile doğru gideceğini öngördü.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

df d

Dünya piyasasına yön veren petrol olarak tanımlanan brent petrolün piyasadaki durumu sonrası akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları son durum merak ediliyor. Dün benzin litre fiyatına gece yarısından itibaren 78 kuruşluk zam yapılmıştı. Buna göre İstanbul’da benzinin litre fiyatı 21 lirayı aştı. İşte güncel fiyatlar…

İSTANBUL
Benzin: 21,12 TL
Motorin (Mazot): 22,06 TL

ANKARA
Benzin: 21,21 TL
Motorin (Mazot): 22,10 TL

İZMİR
Benzin: 21,23 TL
Motorin (Mazot): 22,15 TL


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancı yatırımcılar nisan ayında satış yaptıYabancı yatırımcılar nisan ayında satış yaptı
Bakan Nebati'den konuttaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili flaş açıklamaBakan Nebati'den konuttaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili flaş açıklama
Benzinin litre fiyatı 21 lirayı aşacak!Benzinin litre fiyatı 21 lirayı aşacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti

Resmi Gazete yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti

Arka cebindeki 10 bin doları düşürdü! İlk sözleri bakın ne oldu: İstanbul gibi bir yerde...

Arka cebindeki 10 bin doları düşürdü! İlk sözleri bakın ne oldu: İstanbul gibi bir yerde...

Otomobil alacaklar bu kampanyalara dikkat!

Otomobil alacaklar bu kampanyalara dikkat!

Tarih verildi! Yasaklayacaklar

Tarih verildi! Yasaklayacaklar

CHP'den yeni asgari ücret tablosu!

CHP'den yeni asgari ücret tablosu!

Bitcoin, 16 ayın dibini gördü

Bitcoin, 16 ayın dibini gördü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! “Ona aşığım”

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! “Ona aşığım”

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.