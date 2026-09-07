Petrolde 120 dolar alarmı: Goldman Sachs’tan kritik uyarı

Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilim, küresel enerji piyasalarında petrol fiyatlarini yukarı taşımaya devam ediyor. Brent ham petrol yüzde 0,54 artışla 96,80 dolara, ABD Batı Teksas türü, (WTI) ise yüzde 0,72 yükselişle 92,14 dolara çıktı.

PETROLDE YÜKSELİŞ HIZ KAZANDI

Geçen hafta Brent yüzde 7,8 WTI ise yaklaşık yüzde 10 değer kazandı. ABD ile İran’ın saldırıları yeniden başlatması ve Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının azalması, fiyatları yukarı taşıyan başlıca gelişmeler arasında yer aldı.

GOLDMAN SACHS’TAN 120 DOLAR UYARISI

Goldman Sachs Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Daan Struyven, Orta Doğu’daki saldırıların deniz taşımacılığındaki aksaklıkları artırarak petrol arzını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Goldman Sachs deniz taşımacılığına yönelik saldırıların genişlemesi durumunda petrolün varil fiyatının 120 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.

İHRACAT NORMOLE DÖNERSE 80 DOLAR BEKLENTİSİ

Banka, bölgedeki petrol ihracatının normale dönmesi halinde fiyatların 80 dolara kadar gerileyebileceğini öngördü. Olası arz şoklarının doğal gaz ve rafine petrol ürünlerinde daha sert hissedilebileceğine dikkat çeken Goldman Sachs jeopolitik risklere karşı küresel doğalgaz ve rafine petrol ürünlerinde uzun pozisyon önerdi.