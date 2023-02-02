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Petrolde ‘Cuma’ endişesi: Anlaşamıyorlar! Motorin için 100 dolar sınırı…

02.02.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rus rafineri petrol ürünlerinden motorin variline 100 dolar, sıvı yakıtın variline 45 dolar tavan fiyat uygulanmasını değerlendiriyor. Ancak Rus petrol ürünlerine fiyat sınırı üzerinde anlaşmaya varmakta zorlanan AB ülkeleri, yarın yeniden bir araya gelerek konuyu tartışmaya açacaklar.

Petrolde ‘Cuma’ endişesi: Anlaşamıyorlar! Motorin için 100 dolar sınırı…

Avrupa Birliği üyeleri, AB Komisyonu'nun Rus petrol ürünlerine fiyat sınırı getirilmesi teklifi üzerinde bir anlaşmaya varmakta zorlanıyorlar. Üye ülkelerin Brüksel'deki daimi temsilcileri Cuma günü bir araya gelerek AB Komisyonu'nun teklifini tartışacaklar.

AB Komisyonu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, AB'nin Rus petrol ürünlerine 5 Şubat'tan itibaren fiyat sınırı uygulamalarını, motorin için fiyat sınırının 100 dolar/varil, fuel oil gibi ürünlerde ise fiyat sınırını 45 dolar/varil olmasını önermişti.

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BÜYÜK PROBLEM BEKLENMİYOR

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, AB Komisyonu'nun öneresi doğrultusunda Rus petrol ürünlerine fiyat sınırı uygulanması halinde sunun büyük problemler veya aksamalar yaratmasını beklemediklerini söyledi.

Polonya ve Baltık ülkeleri ise Rus petrol ürünlerine daha düşük fiyat sınırı belirlenmesi için bastırıyorlar.


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