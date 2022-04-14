Petrolde 'mayıs' krizi kapıda! Uluslararası Enerji Ajansı açıkladı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), yayınladığı aylık raporda Rusya’nın geleneksel petrol müşterilerinin azaldığına ve Rus petrolünün Çin’e ihracında herhangi bir artış işaretinin görülmediğine dikkat çekti. Kuruluş, COVID-19 vakalarındaki artışın Çin'de talebi düşürmesine, OPEC+ üyelerinden gelecek üretim artışlarına ve ABD ile IEA üyelerinin stratejik rezervlerinden yapacakları bugüne kadarki en büyük satışların petrol piyasasında keskin bir arz açığı yaşanmasının önüne geçeceğini de vurguladı.

Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların ve alıcıların Rus petrolünden kaçınmalarının Rusya'nın petrol arzı üzerindeki tam etkisinin Mayıs ayında görüleceğini savunan IEA, Rusya'nın petrol arzında kaybın Nisan ayında 1,5 milyon varil/güne çıkacağını öngördü. Mayıs ayından itibaren ise piyasadan çekilecek Rus petrol arzı miktarının ikiye katlanarak 3 milyon varil/güne yaklaşacağını savundu.

IEA, 2022 yılı için küresel petrol talebi tahminini de 260 bin varil/gün düşürerek 99,4 milyon varil/güne indirdi.

KÜRESEL PETROL STOKLARI ART ARDA 14 AY GERİLEDİ

Bugünkü raporunda küresel petrol stoklarının 14 aydır düşmekte olduğunu da belirten IEA, küresel stokların Şubat'ta 2020 sonuna göre 714 milyon varil azaldığını, stok düşüşün yüzde 70'inin OECD üyesi ülkelerde gerçekleştiğini de ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan barış görüşmelerinden olumlu bir haber gelmezken, Putin’in yaptığı açıklamalar petrol piyasalarını hareketlendirdi. Putin, Ukrayna’nın İstanbul’da barış görüşmeleri ve uzlaşmada belirlenen maddelerden uzaklaştığını, iki ülke arasındaki görüşmelerin çıkmaza girdiğini söyledi.

Öte yandan Çin’de yaşanan koronavirüs salgınındaki yeni gelişmeler de petrol fiyatlarına destek verdi. Hafta başından bu yana artan arz yönlü sıkıntıların tekrar baş gösterebileceği endişesiyle Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,3 artışla 108,6 dolara çıkmasının ardından yeni günde yüzde 2,5 düşüş kaydederek 107,9 dolar seviyesinde dengelendi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Petrol fiyatlarındaki bu hareketlilik Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde de etkili oluyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakın markaja aldı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 20.21 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.



