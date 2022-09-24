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Petrolde pandemi sonrası bir ilk! Gözler akaryakıt bayilerinde! Benzin ve motorin fiyatları indirimi için kritik günler…

24.09.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatları 9 ayın en düşük seviyesine gerileyerek pandemi sonrasındaki en sert satış dönemini yaşadı. Düşüş sonrası başta benzin ve motorin fiyatları olmak üzere akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Peki 24 Eylül Cumartesi İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İndirim mi gelecek mi, ne zaman? İşte detaylar…

Petrolde pandemi sonrası bir ilk! Gözler akaryakıt bayilerinde! Benzin ve motorin fiyatları indirimi için kritik günler…

Petrol fiyatları dün yüzde 5 düşerek 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Brent petrol yüzde 5,5 kayıpla 86 doların altına geriledi. Ham petrol ise yüzde 6 kayıpla 78 dolar seviyelerine çekildi. Böylece Ocak ayının ortasından sonra dip seviye görüldü. Pandemi sonrası ise en sert satış dönemi yaşandı. Petroldeki dalgalanma ile hareket eden akaryakıt fiyatlarına düşüşün devam etmesi halinde indirim yapılabileceği ifade ediliyor. Peki, benzin fiyatı ne kadar? Motorin fiyatları kaç TL? İşte 24 Eylül 2022 Cumartesi günü güncel mazot ve benzin fiyatı…

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PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasaların resesyon olasılığını güçlü görmesi ve merkez bankalarının faiz artışına hız vermeleri petroldeki baskıyı artırdı. Piyasalar Avrupa başta olmak üzere dünya ekonomisinde yavaşlama bekliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi büyük merkez bankalarının agresif faiz artışına hız vermelerinin büyümeyi zorlayacağı, buna bağlı azalan üretim ve ekonomik faaliyetler nedeniyle petrol tüketiminin de düşeceği beklentisi fiyatları baskıladı.

Bu gelişmelerle dolar varlıklarda son 20 yılın zirvesi bir kez daha yenilendi. Faizler 15 yıllın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar baskısıyla petrol üzerindeki satış da arttı.

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BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petroldaki düşüş sonrası milyonlarca araç kullanıcısı gözünü akaryakıt indirimine çevirdi. Geçtiğimiz günlerde petroldeki düşüş sonrası motorin fiyatları için 1,76 TL'lik indirim gelmişti. Sektör temsilcilerinden alınan son bilgiye göre ise petroldeki düşüşün devam etmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı için indirimin kapıda olduğu ifade edildi.

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EYLÜL’DE FİYATLAR GERİLEDİ

3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti. Mazot fiyatları içinse 8 Eylül’de 1,14 lira indirim yapılmıştı.

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İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23,06 TL
LPG: 10,62

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23,20 TL
LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23,21 TL
LPG: 10,74 TL

Not: Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketlerine göre değişebiliyor.

AKARYAKIT


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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