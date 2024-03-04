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Petrolde yeni karar! Haziran ayı sonuna kadar...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.03.2024 08:41
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Suudi Arabistan, Rusya ve bazı OPEC+ üreticileri gönüllü ham petrol arz kesintilerini Haziran ayı sonuna kadar uzattı.

Petrolde yeni karar! Haziran ayı sonuna kadar...

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başını çektiği OPEC+ üyeleri Pazar günü, günlük 2,2 milyon varillik gönüllü petrol üretim kesintilerini ikinci çeyreğe kadar uzatma konusunda anlaştılar.

Suudi Arabistan, günlük 1 milyon varillik gönüllü kesintisini Haziran ayı sonuna kadar uzatacağını ve üretimini yaklaşık 9 milyon varilde bırakacağını söyledi.

Rusya da ikinci çeyrekte petrol üretimini ve ihracatını 471.000 varil daha azaltacak.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, üretimden kesintilerin önlemin artan bir oranını oluşturacağını gösteren yeni rakamlar verdi.

Petrol, 2024 yılında artan jeopolitik gerilimlerden ve Kızıldeniz gemilerine yönelik Husi saldırılarından destek buldu, ancak ekonomik büyümeye ilişkin endişeler ağır bastı. OPEC+'nın kesintileri devam ettirmesi beklenirken, Rusya'nın açıklaması fiyatları daha da destekleyebilir.

"Rusya'dan bir sürpriz geldi," diyen UBS analisti Giovanni Staunovo gelişmeleri büyük ölçüde beklenen gelişmeler olarak nitelendirdi.
Staunovo, "Rusya'nın kesintileri tam olarak uygulanırsa piyasadan ilave variller çekilmiş olacak. Dolayısıyla bu kimsenin beklemediği sürpriz bir hamle ve fiyatları yükseltebilir," diye ekledi.

OPEC+ üyeleri kesintileri Pazar günü ayrı ayrı açıkladı ve OPEC daha sonra toplam 2,2 milyon varillik kesintiyi teyit eden bir açıklama yayınladı. Suudi devlet haber ajansı SPA, kesintilerin piyasa koşullarına göre kademeli olarak tersine çevrileceğini söyledi.

Yatırım bankası Jefferies'in analistleri de, "Karar bir uyum mesajı veriyor ve grubun arz hacimlerini geri döndürmek için acele etmediğini doğruluyor ve bu nihayet gerçekleştiğinde kademeli olacağı görüşünü destekliyor" değerlendirmesini yaptılar.

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