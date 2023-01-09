Petrolde yükseliş yüzde 2'yi aştı! Araç sahipleri bekleyişte: Akaryakıt tabelası değişecek mi? (9 Ocak Perşembe güncel benzin ve motorin fiyatları))

Başta benzin ve (mazot) motorin olmak üzere akaryakıt fiyatlarında etkili olan petrolde günlük yükseliş yüzde 2’yi aştı. 2023'ün ilk işlem haftasında yaklaşık yüzde 9 düşerek son bir ayın en kötü haftalık kaybını yaşayan petrol fiyatları son kayıplarını telafi ediyor. Yükselişte Çin ekonomisinin yeniden açılması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha az şahin söylemi etkili oluyor.

PETROL İÇİN 140 DOLAR TAHMİNİ

Ham petrol fiyatları şu sıralarda 75,5 doların üzerinde hareket ederken, brent petrol ise 80,3 dolardan değerleniyor. Piyasalarda ise bu yıl ham petrol fiyatlarının 140 dolar seviyelerine yükselebileceği konuşuluyor.

GÖZLER AKARYAKIT TABELALARINDA

Akaryakıt fiyatlarını etkileyen dolar kurunda da yükseliş devam ediyor. Uzunca bir süredir 18,60-18,65 bandında hareket eden dolar/TL kuru yıl sonuna çok kısa bir süre kala atağa geçerek 18,70 seviyesinin üzerine yükseldi. Kur bu sabah 18,79 TL’nin de üzerine çıktı. Bu gelişmeler sonrasında gözler 2022 yılını rekor artışlarla geçiren benzin ve motorin fiyatlarına zam gelip gelmeyeceğine çevrildi. Ancak henüz benzin ve motorin fiyatları için bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

BENZİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Son olarak benzin litre fiyatı için 61 ve 67 kuruş zam gelmişti. Ortalama olarak benzinin litresi İstanbul'da 19 lira 51 kuruş, Ankara'da 19 lira 73 kuruş, İzmir'de ise 19 lira 69 kuruşa satılıyor.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin fiyatları ise en son 77 kuruş artmıştı. Motorin fiyatları ise İstanbul’da litre başına 22,06 TL, Ankara’da 22,22 TL ve İzmir’de ise 22,35 liradan satışa sunuluyor.

NEBATİ: MALİYET ARTIŞLARINI YANSITMAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati petrol ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz" demişti.



