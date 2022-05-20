FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Petrolle önce köyün adı sonra kaderi değişti!

Petrolle önce köyün adı sonra kaderi değişti!

20.05.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'ın Yakıtlı köyünün kaderi, Türkiye'de ilk petrol üretimiyle değişti. Batman'da 1946'da petrol bulunmasıyla "Zeve Alikan" olan adı da değişen, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün tüm ihtiyaçların karşılanması talimatı verdiği Yakıtlı'da yaşayanlara, TPAO'da istihdam olanağı sağlandı. Günlük 41 bin varil petrolle ham petrol üretiminin yüzde 40'ını sağlayan Batman, ülke ekonomisine önemli katkı sunuyor.

Petrolle önce köyün adı sonra kaderi değişti!

Raman Dağı'ndaki jeolojik çalışmalarda 1940-1948'de 7 kuyu kazıldı ancak ekonomik değeri olan petrole rastlanmadı.
Raman'ın Yakıtlı köyü yakınlarında 1945'te Avusturya'dan getirtilen "Trauzel Kulesi" ile farklı bir teknoloji kullanılarak sondaj yapıldı. Bir yıl sonra 17 Ocak 1946'da 1361 metrede petrol bulundu. Raman-8 ismi verilen kuyudan 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün katıldığı törenle 8 Mart 1948'de petrol çıkarıldı.

Zamanla kuyu sayısı arttı ve 1953'te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü, 1955'te Türkiye'nin ilk petrol rafinerisi Tüpraş Batman Rafinerisi kuruldu. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) kurulmasıyla bu kuruluşlarda çok sayıda kişi istihdama kavuştu.

Günlük 41 bin varil petrolle ham petrol üretiminin yüzde 40'ını sağlayan Batman, ülke ekonomisine önemli katkı sunuyor.

KÖYÜN ÖNCE ADI, SONRA KADERİ DEĞİŞTİ

Petrolün çıkarılmasının ardından "Zeve Alikan" olan adı Yakıtlı olarak değiştirilen köye okul ve cami yaptırıldı. Köylülere ücretsiz elektrik kullanımı ve yakıt desteği de sunuldu.

O dönem bir elin parmakları kadar olan hane sayısı zamanla arttı. Daha önce tarım ve hayvancılık yapılan köyde birçok kişi TPAO'da işe alındı.

Ancak 1990'lı yıllarda terör nedeniyle köy halkının büyük bölümü göç etti. Petrol arama şantiyeleri terör örgütü PKK'nın saldırılarına hedef oldu. Terörle mücadelenin başarılı olmasıyla dönüşlerin başladığı Yakıtlı'da yaşayan aile sayısı kışları 9'a, yazları 20'ye kadar çıktı.

PETROL

"KÖYE OKUL YAPILDI, O OKULDAN PETROL MÜHENDİSLERİ ÇIKTI"

Yakıtlı Muhtarı 65 yaşındaki Abdulsamet Gezici, AA muhabirine, 1948'de köylerinde petrol çıkınca yaşanan büyük sevinci aile büyüklerinden dinlediğini söyledi.

Petrolün bulunmasıyla her alanda gelişme sağlandığını dile getiren Gezici, "Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü geliyor. Köyün adını sorunca köylüler Zeve Alikan olduğunu söylüyor. İnönü de köyün ismini bulunan petrolle uyumlu olsun diye Yakıtlı ile değiştiriyor ve yetkililerden köyün kardeş köy ilan edilmesini, bütün ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyor. İlk iş köye okul yapılıyor." dedi.

Köyde eğitim öğretime 1951'de başlandığını anlatan Gezici, "Zamanla o okuldan çok güzel öğrenciler çıktı, petrol mühendisleri çıktı." ifadelerini kullandı.

25 yıldır muhtarlık yapan Gezici, köy sakinlerine TPAO'da istihdam olanağı da sağlandığını aktararak, "Köylümüz 30 yıl boyunca TPAO muhasebe müdürlüğünü yaptı." diye konuştu. Gezici, köyden bir kişinin de TÜPRAŞ'ta yöneticilik yaptığını, çok sayıda öğrencinin farklı kariyerlere ulaştığını dile getirdi.

"1980'e kadar köyde askerliğini yapanlar TPAO'ya gider çalışırdı. Babam da ben de TPAO'dan emekli oldum." diyen Gezici, daha sonra köye cami yapıldığını, kurulan depodan mazot desteği sağlandığını söyledi.

KÖYLÜLER YENİDEN ELEKTRİK ABONESİ OLUYOR

Abdulsamet Gezici, 1970'te enerji nakil hattıyla köye elektrik verildiğini, terör nedeniyle 2-3 aile kalınca aboneliklerin iptal edildiğini belirtti.
Gezici, TPAO Bölge Müdürü ile yaptıkları görüşmeyle Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'ye başvurarak yeni abonelik talep ettiklerini, işlemlerin tamamlanmasıyla aboneliklerinin yeniden başlayacağını kaydetti.

"TPAO'NUN VERDİĞİ İMKANLARLA OKUMAK KISMET OLDU"

Köyde yaşayanlardan Hasan Alici de köyde petrol çıkınca elemana ihtiyaç olduğunu, bu nedenle gençlerin istihdama kavuştuğunu söyledi.

Babasının da bu şekilde istihdam edildiğini dile getiren Alici, "Okumaya başladık. İlk, orta, lise, üniversite, hatta çift üniversiteyi TPAO'nun verdiği imkanlarla okumak kısmet oldu. Yalnız ben değil, birçok kişi. Arkasından ikinci kuşak da işe girdi. Ben de TPAO'da işe girdim." dedi.

"PETROL KOKUSU ALDIĞIMIZDA DUYGULANIYORDUK, SEVİNİYORDUK"

Ömer Yardım da hem babasının hem de kendisinin TPAO'dan emekli olduğunu anlatarak, bu sayede hem gelire kavuştuklarını hem de çocuklarını okutma imkanı bulduklarını kaydetti.

TPAO'da şoför olarak çalıştığını ve emekli olduğunu belirten Yardım, "Allah TPAO'dan razı olsun. Hepimiz onun sayesinde ekmek yedik. Çocuklarımız okudu. Köyde yüzde 90 TPAO'dan emekli olan kişilerdir. Petrol kokusu aldığımızda duygulanıyorduk, seviniyorduk. Keşke daha büyük üretim olsa." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiracılar bu habere dikkat! Kira artırımı yapamayan ev sahipleri bunu yapıyorKiracılar bu habere dikkat! Kira artırımı yapamayan ev sahipleri bunu yapıyor
Benzinde indirim beklentisi! Benzinde indirim beklentisi!
Kuyumculardan yeni altın tahmini! Gram altın yeniden...Kuyumculardan yeni altın tahmini! Gram altın yeniden...
Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Peş peşe gelen zamların ardından...

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Peş peşe gelen zamların ardından...

65 bin TL geri ödemesiz destek! İşte başvuru şartları

65 bin TL geri ödemesiz destek! İşte başvuru şartları

Bir günde yüzde 30 zam yaptılar! Konut fırsatçılarına ceza

Bir günde yüzde 30 zam yaptılar! Konut fırsatçılarına ceza

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Seks bağımlılığı itirafı olay oldu

Seks bağımlılığı itirafı olay oldu

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Arkalarına bile bakmadan kaçtılar! Tam 10 saat yürüdüler

Arkalarına bile bakmadan kaçtılar! Tam 10 saat yürüdüler

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.