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Peygamberimizin Berat kandilinde yaptığı ibadetler neler? İşte Peygamberimizin Berat gecesinde okuduğu dualar

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2021 15:15 | Son Güncelleme

Berat Kandili, Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Şaban ayının 15. Gecesinde idrak etmektir. Bu nedenle bu sene Berat Kandili 27 Mart 2021 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Müslüman alemi Berat kandilinde çeşitli dualar ve ibadetlerle Berat kandilini idrak etmektedir. Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Müslümanlar Berat kandilinin gündüzünde oruç tutar; gecesinde ise günahlarından arınmak için dualar eder. Peki Hz. Muhammed, Berat kandilinde neler yapardı?

Peygamberimizin Berat kandilinde yaptığı ibadetler neler? İşte Peygamberimizin Berat gecesinde okuduğu dualar

Berat Kandili gecesinin bereketli bir gece olması nedeniyle, Rahmet gecesi ismiyle de bilinir. Hz. Muhammed'in Berat Kandili gecesinde yaptığı ibadetler ve okuduğu dualar islam alemi tarafından merak edildi. Berat gecesi, Kur’an-ı Kerim’in tamamen indirildiği gece olarak bilinir ve islam alemi için oldukça önemli bir gecedir. İşte berat kandili ile ilgili bilgiler...

Peygamberimizin Berat kandilinde yaptığı ibadetler neler? İşte Peygamberimizin Berat gecesinde okuduğu dualar

HZ. MUHAMMED'İN BERAT KANDİLİ GECESİNDE OKUDUĞU DUA

Bu geceyi ganimet bilmeli, tövbe istiğfar edilmeli, kaza namazı kılınmalı, Kur'an-ı kerim okunmalıdır. Hz. Muhammed, Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını okurdu.

Hz. Muhammed, Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim."

Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar bulunuyor. Onlar da şöyle;

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Türkçe anlamı:

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

Peygamberimizin Berat kandilinde yaptığı ibadetler neler? İşte Peygamberimizin Berat gecesinde okuduğu dualar

BERAT KANDİLİNDE OKUNACAK DUA

Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:

Ya İlahel-alemin

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!

Peygamberimizin Berat kandilinde yaptığı ibadetler neler? İşte Peygamberimizin Berat gecesinde okuduğu dualar

BERAK KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELER?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2021 dini günler takvimine göre Berat Kandili tarihi 27 Mart 2021 Cumartesi tarihine denk geliyor. Müslümanlar kandil gününde yapılması gereken ibadetleri, okunması gereken duaları ve kılınması gereken namazları araştırmaya koyuldu. Bu önemli geceyi dua, ibadet ve tövbe istiğfar ile geçirmenin oldukça önemli olduğu biliniyor. Berat Kandili'nin en önemli özelliği ise, bu gece boyunca 1 senelik amel defterlerinin yazılacağı gece olmasıdır.

Bu gece yapılabilecek önemli bazı ibadetler şunlar;

1) Peygamber Efendimiz'e Salat ve Selamlar getirmek. Bu gece Peygamberimizi anarak, kendisinin şefaatini beklemek oldukça önemlidir.

Peygamberimizin Berat kandilinde yaptığı ibadetler neler? İşte Peygamberimizin Berat gecesinde okuduğu dualar

2) Oruç tutmak. Berat Gecesi sabahı, yani 27 Mart Cumartesi gününü oruçlu geçirmek son derece önemlidir. Bu, hem yaklaştığımız Ramazan Ayı'na bir hazırlık, hem de bu geceyi idrak etmek için bir yol olacaktır.

3) Tövbe ve istiğfar etmek: Tövbe kapısının açılacağı Berat, yani bağışlanma gecesi Cenab-ı Hak'tan günahların affını dilemek bu gece için önemlidir.

4) Kur'an-ı Kerim okumak veya dinlemek: Bu gecede Kur'an-ı Kerim'in nurundan olabildiğince faydalanmak, tövbe kapısının açılıp, amellerin yazıldığı bu gecede Müslümanların faydasına olacaktır.

Peygamberimizin Berat kandilinde yaptığı ibadetler neler? İşte Peygamberimizin Berat gecesinde okuduğu dualar

5) Nafile Namazları kılmak: Hacet Namazı ve Tesbih namazı ile bu geceden alınacak fazileti arttıracaktır.

6) Dini sohbetler yapmak: Yapılacak olan dini sohbetlerde Hz. Muhammed'i anmak ve Allah'ı sıkça anmak önem içeriyor.

7) Vakit Namazları kılmak: Her Müslümanın ilk görevi olan vakit namazlarını bu gün ve gece boyunca kaçırmayın.

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