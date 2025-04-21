Pide, tost ve sandviçe 'kaşar' ayarı! Bugünden itibaren artık zorunlu: Baklavada da değişiklik var

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu’nda yapılan değişiklikle, özellikle pide, tost ve sandviç gibi ürünlerde kullanılan peynirin türüne göre ürün isminin açıkça belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

'ERİTME PEYNİRİ' YAZMAK ZORUNDALAR

Dünya Gazetesi'nin Gıda Bülteni’ne dayandırdığı bilgilere göre; içeriğinde kaşar peyniri yerine eritme peyniri bulunan ürünler artık “kaşarlı pide”, “kaşarlı tost” ya da “kaşarlı sandviç” adıyla satılamayacak. Bu ürünler tüketiciye “eritme peynirli pide” veya “eritme peynirli sandviç” şeklinde sunulacak.

Bakanlığın bu adımı, tüketicinin yanıltılmasının önüne geçmek ve ürün bileşenlerinin doğru şekilde belirtilmesini sağlamak amacıyla atıldı.

BAKLAVADA DA DEĞİŞİKLİK VAR

Etiketleme yönetmeliğinde yapılan diğer bir değişiklik ise baklava ürünlerine yönelik oldu. İçeriğinde Antep fıstığı yerine yer fıstığı kullanılan tatlılar “fıstıklı baklava” adıyla değil, “yer fıstıklı baklava” şeklinde etiketlenecek. Böylece tüketici, üründe kullanılan malzeme hakkında doğrudan bilgilendirilecek.