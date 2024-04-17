FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Piyasada sahte altın alarmı! Kuyumcular peş peşe uyardı: Gerçeğinden ayırt edilemiyor; sahtecilik en çok çeyrek ve gramda

Piyasada sahte altın alarmı! Kuyumcular peş peşe uyardı: Gerçeğinden ayırt edilemiyor; sahtecilik en çok çeyrek ve gramda

17.04.2024 08:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rengi, ağırlığı, ışıltısı aynı ama dikkat! Altının son aylarda art arda rekor kırması sahtekarların iştahını kabartınca uyarılar peş peşe geldi. Piyasada halihazırda çok sayıda sahte altın var. Üstelik vatandaşın sahtesiyle gerçeğini ayırt etmesi mümkün olmayabiliyor. Peki sahte altın nasıl anlaşılır, gerçek altından nasıl ayırt edilir?

Piyasada sahte altın alarmı! Kuyumcular peş peşe uyardı: Gerçeğinden ayırt edilemiyor; sahtecilik en çok çeyrek ve gramda

Küresel gelişmelerin de etkisiyle altın rekor üstüne rekor kırarken yoğun rağbet dolandırıcıları harekete geçirdi. Sahtekarlar dışı altın, içi gümüş olan gram ve çeyrekleri piyasaya sürmeye başladı. Bu duruma karşı kuyumculardan, uzmanlardan altın yatırımcılarına çok önemli uyarılar geldi.

1

PİYASADA SAHTE ALTIN ALARMI

atv'de yer alan habere göre; son dönemde sahtekarlar altın fiyatı yükselince vatandaşı mağdur etmek için sahte altınları piyasaya sürmeye başladı. Kuyumcular en çok sahteciliğin gram ve çeyrek altında olduğunu belirtti. Sahte altına bakıldığı zaman dışı altın ama içine gelince gümüş ve bakır karışımı var.

2

İLK BAKIŞTA ANLAŞILMIYOR

Sahtekarlar saf altının miktarını düşürüp ayarıyla oynuyor. İlk bakışta sahte olduğunu anlamak pek mümkün olmuyor.

SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Altının yüksekten bırakılıp düştüğünde birkaç defa sekmesi ve 'çın' sesi vermesi onun gerçek altın olduğunun göstergelerinden biri. Öte yandan mıknatısa yapışması ise altının sahte olduğunu gösteriyor.

3

Halk TV'ye konuşan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık göre ise sahte altını anlamanın birkaç yolu var. İlki sarraf ve güvenilir kuyumculardan satın almak.

4

Atayık ayrıca "Her mağazamızda mihenk taşı vardır. Mihenk taşına sürerek ayarlarını kontrol edebilirler altın mı değil mi diye" dedi.

İSLAM MEMİŞ'TEN SAHTE ALTIN UYARISI

CNN Türk'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in uyarısı ise şöyle:
"Altın fiyatlarının yükselişi yıl sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor. Jeopolitik gerilim de buna katkı sağlamış oldu, İsrail'de çıkan olaylar. Merdiven altı kalpazanları harekete geçti ve bunu internet üzerinden daha çok satmaya başladılar. Satılan altın ama değeriyle oynuyor kalpazanlar, burada 20 ayar yapıyor.

memiş

İşte bu altın gerçek baktığımda ağır diğeri hafif bunu vatandaşın fark etmesi çok zor hepsini kalpazanlar ayarlıyor. Bunu gözüyle ayırt etmek zor, gerçek fotoğrafı paylaşıp sahteyi gönderiyorlar. Mesela çeyrek altında böyle."

Altın fiyatı tahminleri alt üst oldu! Altın fiyatı tahminleri alt üst oldu!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Canlı Borsa

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Işıkhan açıkladı! İŞKUR bazı hibe desteklerini artırdıBakan Işıkhan açıkladı! İŞKUR bazı hibe desteklerini artırdı
Son dakika: Cevdet Yılmaz'dan kamuda tasarruf mesajı: 'Ciddi bir çalışma yürütülüyor...' Mehmet Şimşek ABD'den döner dönmez...Son dakika: Cevdet Yılmaz'dan kamuda tasarruf mesajı: 'Ciddi bir çalışma yürütülüyor...' Mehmet Şimşek ABD'den döner dönmez...
O destek ödemelerinde bütçe artırıldıO destek ödemelerinde bütçe artırıldı
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın sahte altın
En Çok Okunan Haberler
Herkes bunu konuşuyor! Uğur Dündar'ın kızı olduğu söylenen isim ortaya çıktı: 'Manken gibi bir kadın'

Herkes bunu konuşuyor! Uğur Dündar'ın kızı olduğu söylenen isim ortaya çıktı: 'Manken gibi bir kadın'

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

'Camide kaçak göçmen' iddiası! Kurs hocası ilk kez anlattı

'Camide kaçak göçmen' iddiası! Kurs hocası ilk kez anlattı

Çalışanlar dikkat! Türkiye'de de başladı: Haftada 4 gün çalışmada sektörler belli oldu

Çalışanlar dikkat! Türkiye'de de başladı: Haftada 4 gün çalışmada sektörler belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli zammı için ipucu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli zammı için ipucu

Altın fiyatı tahminleri alt üst oldu!

Altın fiyatı tahminleri alt üst oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.