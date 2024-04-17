Piyasada sahte altın alarmı! Kuyumcular peş peşe uyardı: Gerçeğinden ayırt edilemiyor; sahtecilik en çok çeyrek ve gramda

Küresel gelişmelerin de etkisiyle altın rekor üstüne rekor kırarken yoğun rağbet dolandırıcıları harekete geçirdi. Sahtekarlar dışı altın, içi gümüş olan gram ve çeyrekleri piyasaya sürmeye başladı. Bu duruma karşı kuyumculardan, uzmanlardan altın yatırımcılarına çok önemli uyarılar geldi.

PİYASADA SAHTE ALTIN ALARMI

atv'de yer alan habere göre; son dönemde sahtekarlar altın fiyatı yükselince vatandaşı mağdur etmek için sahte altınları piyasaya sürmeye başladı. Kuyumcular en çok sahteciliğin gram ve çeyrek altında olduğunu belirtti. Sahte altına bakıldığı zaman dışı altın ama içine gelince gümüş ve bakır karışımı var.

İLK BAKIŞTA ANLAŞILMIYOR

Sahtekarlar saf altının miktarını düşürüp ayarıyla oynuyor. İlk bakışta sahte olduğunu anlamak pek mümkün olmuyor.

SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Altının yüksekten bırakılıp düştüğünde birkaç defa sekmesi ve 'çın' sesi vermesi onun gerçek altın olduğunun göstergelerinden biri. Öte yandan mıknatısa yapışması ise altının sahte olduğunu gösteriyor.

Halk TV'ye konuşan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık göre ise sahte altını anlamanın birkaç yolu var. İlki sarraf ve güvenilir kuyumculardan satın almak.

Atayık ayrıca "Her mağazamızda mihenk taşı vardır. Mihenk taşına sürerek ayarlarını kontrol edebilirler altın mı değil mi diye" dedi.

İSLAM MEMİŞ'TEN SAHTE ALTIN UYARISI

CNN Türk'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in uyarısı ise şöyle:

"Altın fiyatlarının yükselişi yıl sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor. Jeopolitik gerilim de buna katkı sağlamış oldu, İsrail'de çıkan olaylar. Merdiven altı kalpazanları harekete geçti ve bunu internet üzerinden daha çok satmaya başladılar. Satılan altın ama değeriyle oynuyor kalpazanlar, burada 20 ayar yapıyor.

İşte bu altın gerçek baktığımda ağır diğeri hafif bunu vatandaşın fark etmesi çok zor hepsini kalpazanlar ayarlıyor. Bunu gözüyle ayırt etmek zor, gerçek fotoğrafı paylaşıp sahteyi gönderiyorlar. Mesela çeyrek altında böyle."