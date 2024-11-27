Piyasada sahte dolar paniğine esnaf çözümü! Kapalıçarşı'da bu banknotla gideni kapıdan çeviriyorlar; gerçeğinden sadece böyle ayırt ediliyor

Piyasalar sahte döviz kriziyle çalkalanıyor. Tutarının 600 milyon dolar olduğu düşünülen sahte paraları ne ATM’ler ve para sayma makineleri ayırt edebiliyor. Haliyle Türkiye genelinde 50 ve 100 dolarlık banknotların alımı durduruldu. Bursa’da ise ekonominin kalbi kapalı çarşı esnafı döviz alımına devam ediyor.

KAPALIÇARŞI'DA KIRMIZI ALARM VERİLDİ

600 milyon dolarlık sahte paranın kalpazanlarca Balkanlar ve Orta Doğu, İran üzerinden Türkiye'ye sokulup piyasaya sürüldüğü belirtiliyor. Ekol TV'de yer alan habere göre bazı döviz bürolarının bu sahte dolarlarla dolandırılması üzerine döviz büroları adeta kırmızı alarm verdi. Bunun üzerine tedbir amaçlı 50 dolarların kabul edilmemesi durumu başladı.

GÜNLERCE SÜRECEK

Kapalıçarşı'da vatandaşlar bugün 50 dolarlarını bozduramıyor. Durumun önümüzdeki birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

100 DOLARLARDA RENGE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR

Yalnızca 50 dolarlar değil, bazı 100 dolarlar da bozdurulmuyor. Son basım 100 dolarlar gri-yeşil arasında, daha koyu bir renk tonuna sahip; bunlar döviz bürolarınca kabul ediliyor. Ancak Amerika tarafından bir önceki baskıyla piyasaya sürülen 100 dolarlar ise görece beyazımsı, bu banknotların sahteleri olduğu için kabul edilmiyor.

İstanbul'da hal böyleyken sahte dolar krizine Bursa’da esnaf kendince çözüm üretti. İHA'nın aktardığına göre; Bursa’da 30 yıldır bu işle uğraştığını belirten kapalı çarşı esnafı Yüksel Durmuş şöyle konuştu:

“Şu anda piyasada 50 ve eski 100 dolarlık sahte banknotlar piyasada dolaşıyor. Biz devamlı makineleri güncelliyoruz. Şu anda bizim makinelerimizden bu paralar geçmiyor. Risk almamak için elimiz ile kontrol ediyoruz. Daha para sayma makineleri çıkmadan biz zaten elle kontrol ediyorduk. Bu anlamda da kendimiz uzmanız, bizden sahte para geçmez.”

“DÖVİZCİLERİN ALMAMASININ SEBEBİ SAHTELİKLE İLGİLİ DEĞİL”

Bankaların döviz banknotlarını güncellediğini, dolayısıyla eski banknotları kabul etmediğini söyleyen Durmuş şöyle devam etti:

“Bankalar 50 dolar ve eski 100’lükleri güncellemişler ve almıyorlar şu anda. Bizde ise bazı dövizciler almıyorlar, almamasının sebebi ise sahtelik ile ilgili değil. Biz dövizi vatandaşa satıyoruz, onlar bankalara yatırıyor. Bankacı almayınca geri geliyor ve biz o konuda sorun yaşıyoruz. O yüzden satışını gerçekleştiremediğimiz için şu anda almıyoruz. Tekrar almaya başlayacaktır diye inanıyorum.”

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır