İkinci el otomobilde yeni dönem: Çareyi böyle buldular! Dolandırıcılardan yeni yöntemi deşifre edildi

Kiminin nakdi yetmiyor kimi faizi yüksek bulup kredi çekmiyor. Otomobil piyasasında fiyatlar düştü ama ortada müşteri yok. Sinek avlayan galericiler krize geçici çare buldu. Talep de çok olunca satılık araçları kiralamaya başladılar.

EN DÜŞÜK FİYAT 30 BİN TL

Kiraya verilen araçlar galericiler arasında da bir piyasa oluşturdu. Araçların bazıları segmentine göre aylık olarak kiralanıyor. Kiralama bedeli ise 30 bin TL'den başlayıp yukarı kadar çıkıyor.

EN BÜYÜK NEDENLER...

Galericilere göre piyasadaki durgunluğun en büyük nedeni bankaların kredi vermemesi ve alıcılarda nakit olmaması.

"FİYATLAR YIL SONUNDAN SONRA YÜKSELİŞE GEÇER"

Show Haber'in haberine göre bir galerici "Fiyatlar inebileceği en dip seviyede. Biz de araçlarımızı kiraya vererek masraflarımızı çıkarma yoluna gittik. Kur ve enflasyondaki yıl sonu tahminleriyle birlikte fiyatlar yıl sonundan sonra yükselişe geçer" dedi.

SAHTE DİJİTAL DEKONT UYARISI

Son dönemde de dolandırıcılar özellikle "S" plakalı servis araçları üzerinden noter satışı sırasında "kredi çekilecek sen devri onayla, para bankadan gelecek" diyerek satıcıyı ikna ediyorlar ancak devri aldıktan sonra herhangi bir bankadan para göndermeyerek mağduriyet yaşatıyorlar.

Haliyle bunun üzerine genelde taraflar arasında tartışma yaşanıyor. Dolandırıcıların buna karşılık aldıkları tedbir ise satıcıya gerçek bedelin üzerinde miktar içeren çek, senet gibi alelade, karşılığı belirsiz evraklar vermek. Bu sayede ikna edilen satıcı senedi alıyor ancak bir daha dolandırıcıyla iletişim kuramıyor.

Dolandırıcılar, eylemleri sonrasında aracın silsile halinde devrini gerçekleştirerek bu sayede olayın sıradan bir alışveriş gibi yapıldığını, sadece borcu ödemekte zorlandıklarını iddia ederek suçtan kurtulmaya çalıştıkları tespit ediliyor.

Vatandaşların araç devri sırasında son onayı yapmadan para durumunu kontrol etmeleri gerekiyor. Mesainin sonlarına doğru yapılan işlemlerde dolandırıcılık durumuyla karşılaşılıyor. Bu şekilde yaşanan hadiselerde devri yapmayıp ertesi gün para gelince yapmak gerekiyor.





