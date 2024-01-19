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Piyasalar 25 Ocak'a odaklandı: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak, ekonomistlerin beklentileri ne?

19.01.2024 14:52 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası yeni yılın ilk faiz kararını 25 Ocak'ta açıklayacak. Merkez Bankası kararı öncesi AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarıldı.

Piyasalar 25 Ocak'a odaklandı: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak, ekonomistlerin beklentileri ne?

AA Finans'ın, 25 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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faiz Merkez Bankası karar
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