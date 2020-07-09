Piyasalar bu verileri takip edecek

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 12 milyonu aşarken, salgının başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı ise 550 bine yaklaştı. Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'deki vaka sayısı 3 milyon 123 bine çıktı. Ülkenin Teksas ve Florida eyaletlerinde vaka sayılarındaki hızlı yükseliş de sürdü. Çin'de de 9 yeni vaka tespit edildi.

Jeopolitik tarafta Libya ve Suriye meselelerine dair haber akışı artarken, ABD ile Çin arasındaki gerilimi tırmandıran gelişmeler de art arda yaşanmaya başladı. Çin, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılmasının uluslararası çabaları baltaladığını ve gelişen ülkeleri ciddi etkileyeceği uyarısında bulundu. Çin ayrıca, ABD'nin Rusya ile yürütülen nükleer silahların karşılıklı azaltılmasına ilişkin müzakerelere Pekin yönetiminin de katılması çağrısına olumsuz yanıt verdi.

Jeopolitik risk algısı ve salgında ikinci dalga endişelerinin ortasında yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altının onsu dün Eylül 2011'den bu yana ilk kez 1.800 doların üzerini görmesinin ardından bugün 1.812 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.