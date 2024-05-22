Piyasalar için ipucu! İşte günün takip edilecek önemli şirket haberleri: Güncellemeler, iş birlikleri ve değişimler... (22 Mayıs 2024)

Bugün iş dünyasında birçok heyecan verici gelişme yaşanıyor. Şirketler stratejik ortaklıklar kurarak güçlerini birleştiriyor, büyüme hedeflerine ulaşmak için adımlar atıyor ve geleceğe yönelik yatırım projelerine odaklanıyor. Sermaye artırımları, yeni iş anlaşmaları ve yapılan değişiklikler de iş dünyasının dinamizmini yansıtıyor. Şirketlerin kararlılığı ve inovasyona dayalı stratejileri, günümüzde en çok konuşulan konular arasında. Bu gelişmeler piyasaları etkileyerek iş dünyasının geleceğini şekillendirecek önemli konuları yansıtıyor. İşte günün dikkat çeken şirket haberlerinden bazıları...

• OZYSR – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 23 – 24 Mayıs’ta toplanacak.

• ONRYT – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 22 – 23 Mayıs’ta toplanacak.

• AHGAZ ENERY – Şirketin bağlı ortaklığı A Doğal Gaz’ın EPDK tarafından gerçekleştirilen Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım’ın Dağıtım Şebekesinin Satış İhalesi konulu ihaleye katılmış katılarak ihalede birinci olduğunun açıklanması sonrasında, 30 yıl süreyle Dağıtım Lisansı verilmesinin uygun bulunduğunun açıklanması sonrasında A Doğal Gaz ile Armagaz ve Çordaş arasında Doğal Gaz Dağıtım Şebekelerine yönelik devir sözleşmelerinin imzalandığı açıklandı.

• ALMAD – Şirketin bağlı ortaklığı Altınyağ Yenilenebilir Enerji’nin 9,2 MWp kurulu güce sahip GES satın alınması için gizlilik sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği açıklandı.

• ARZUM – Arzum FZE unvanlı şirketin BAE’de kurulduğu açıklandı.

• ALARK – Şirket ile Kazakistan Çimkent Valiliği arasında Çimkent’teki seralara ilişkin yatırım projelerin planlanması ve uygulanmasına yönelik iyi niyet protokolü imzalanması sonrasında, Çiment Valiliği tarafından Çimkent’te yer alan 2.085 dönüm alanın sera kompleksi inşasına ilişkin yatırım projesinin ifa edilmesi amacıyla ve bedelsiz olarak geçici tahsisine onay verildiği açıklandı.

• BURCE – Şirket ile Eti Bakır arasında 3 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

• BURCE – Şirket ile Ceka Enerji arasında 0,7 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

• BJKAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 21 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• GESAN – Şirketin Menekşe Yenilenebilir Enerji ile 2,6 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.

• EUPWR – Şirketin AKEDAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleye 3,8 milyon dolarlık teklif ile en avantajlı teklifi verdiği açıklandı.

• EREGL – Medyada yer alan demir – çelik sektöründe yürütülen vergi incelemesi kapsamında iki firmaya verilen ceza haberinin şirket ve bağlı ortaklıkları ile ilgisinin olmadığı açıklandı.

• EKGYO – Şirket projelerinden İstanbul Başakşehir Kuzey Yakası projesi kapsamında Projedeki Son Kısım’ın Kısmi Kesin Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

• GLCVY – Şirketin ISCTR’nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan toplamda 659,8 milyon TL büyüklüğündeki portföyün ihalesine en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandığı açıklandı.

• GEDIK – HiVC GSYO’ya 12 milyon TL sermaye avansı verilmesine karar verildiği açıklandı.

• GEDIK – Inveo Ventures GSYO’ya 50 milyon TL sermaye avansı verilmesine karar verildiği açıklandı.

• GEREL – Şirketin 452.000 dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

• GEREL – Şirketin 384.000 dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

• GEREL – Şirketin 225.000 dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

• GEREL – Şirketin 219.000 dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

• HRKET – Şirket payları 23 Mayıs'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• HKTM – Atıf Tunç Atıl tarafından 3.150.000 adet payın Borsa’da işlem yapabilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.

• ISMEN – 94 gün vadeli 981 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• ISCTR – Yurt dışında 743 gün vadeli 16,8 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• ISCTR – Yurt dışında 367 gün vadeli 27,2 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• ISDMR – Medyada yer alan demir – çelik sektöründe yürütülen vergi incelemesi kapsamında iki firmaya verilen ceza haberinin şirket ile ilgisinin olmadığı açıklandı.

• KARTN – Şirketin 1 No'lu Karton Üretim Hattı tesisindeki bakım çalışmalarının tamamlanarak, hattın yeniden devreye alındığı açıklandı.

• KCHOL – Şirket tarafından YKBNK paylarının satışı kapsamında çıkan haberler kapsamında benzer nitelikte ön görüşmelerin devam ettiği, kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte gelişme bulunmadığı açıklandı.

• KRGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 330 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• KBORU – Şirketin Ar – Ge merkezi başvurusunda bulunduğu açıklandı.

• KRDMD – Medyada yer alan demir – çelik sektöründe yürütülen vergi incelemesi kapsamında iki firmaya verilen ceza haberinin şirket ile ilgisinin olmadığı açıklandı.

• KCAER – Medyada yer alan demir – çelik sektöründe yürütülen vergi incelemesi kapsamında iki firmaya verilen ceza haberinin şirket ve bağlı ortaklıkları ile ilgisinin olmadığı açıklandı.

• KLSYN – Şirket ile yurt içi yerleşik bir müşteri 37,6 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı.

• MAGEN – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Margun Climatech B.V.‘nin İngiltere'de iklim teknolojileri alanında şirket kurmasına karar verildiği açıklandı.

• MOBTL – Şirketin, OPPO markalı akıllı telefon satışlarının başlayacağı açıklandı.

• OSTIM – Şirket finansallarının KAP’ta açıklanması için istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.

• QNBFB – Yurt dışında 1.826 gün vadeli 500 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• PRKME – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 6 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• REEDR – Şirketin Samsun’daki Elektrikli Araç Üretim Projesi için ÇED sürecinin başlatıldığı açıklandı.

• TABGD – Şirket paylarının geri alınmasına 5.500.000 adet paya karşılık 750 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• TABGD – Şirketin GES Projesi çalışmalarının devam edeceği açıklandı.

• TRILC – Şirketin Ankara tesislerinde üretmeyi planladığı ampul formundaki ilaçlar için üretim yeri ve hatları ile ilgili gerekli hazırlıkların tamamlandığı açıklandı.

• TRILC – Şirketin %90 bağlı ortaklığı olacağı 1 milyon TL sermayeli Turkvet Veteriner unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

• TTRAK – Şirketin 2024 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

PAY ALIM / SATIM

• BMSTL – Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zontur tarafından 35,50 – 35,54 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %28,78’e geriledi.

• DENGE – Bank of America Corporation tarafından 4,09 – 4,47 TL fiyat aralığından 30.581.104 adet alış ve 22.331.459 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,25’e yükseldi.

• DURDO – Ali Can Duran tarafından 15,73 – 16,25 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,65’e yükseldi.

• GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 129.091 adet pay 16,32 – 16,44 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KRDMA – Azimut Portföy tarafından 24,15 TL fiyattan 714.127 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,20’ye yükseldi.

• MPARK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.000 adet pay 284,75 – 289,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SANFM – Fatma Karabulut Yurtbay tarafından 195.489 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,50’ye yükseldi.

• TKFEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 54,30 – 54,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

• VERTU VERUS – VERUS tarafından 45,00 TL fiyattan 40.000 adet VERTU payı alınırken, VERUS’un VERTU’daki payı %60,05’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM

• DERHL – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında TSP Prosedürü çerçevesinde fiyat tespiti amacıyla Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• HLGYO – Şirket sermayesinin 3,1 milyar TL’den %17,01 oranında kar payından bedelsiz olarak 535 milyon TL artışla 3,7 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• KUYAS – Şirket sermayesinin 100 milyon TL’den %300 oranında bedelsiz olarak 300 milyon TL artışla 400 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• OSMEN – Şirket sermayesinin 20,9 milyon TL’den %1.810 oranında bedelsiz olarak 379,1 milyon TL artışla 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

• SASA – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında tahsisli satış işlem fiyatı olarak 49,40 TL’nin belirlendiği açıklandı.

• ZEDUR – Şirket sermayesi 24 Mayıs’ta 25 milyon TL’den %599 oranında bedelsiz olarak 149,7 milyon TL artışla 174,7 milyon TL’ye yükseltilecek.

Kaynak: İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.







