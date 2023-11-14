FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Piyasalar merakla bekliyordu! ABD’de enflasyon ekimde beklenenden fazla yavaşladı

Piyasalar merakla bekliyordu! ABD’de enflasyon ekimde beklenenden fazla yavaşladı

14.11.2023 18:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Piyasalar merakla bekliyordu! ABD’de enflasyon ekimde beklenenden fazla yavaşladı

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ekimde bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi.

Piyasa beklentileri TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi. TÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0,4 artmıştı.

Ülkede TÜFE, ekimde yıllık bazda ise yüzde 3,2'lik artış kaydetti.

Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 3,3 artması yönündeydi. Yıllık enflasyon, eylülde yüzde 3,7 olmuştu.

Barınma fiyatlarındaki artış benzin fiyatlarındaki düşüşle dengelendi
Söz konusu dönemde barınma fiyatlarında devam eden artış, benzin fiyatlarındaki düşüşle dengelendi.

edfasf

Barınma endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 6,7 yükseldi.

Aynı dönemde enerji endeksi, aylık yüzde 2,5 ve yıllık yüzde 4,5 azaldı. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları da bu dönemde aylık yüzde 5 ve yıllık yüzde 5,3'lük düşüş kaydetti.

Gıda endeksi ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,3 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA YAVAŞLAMA

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4 arttı.

Bu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda 2 yılın en düşük seviyesini gördü.

Çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentileri bu dönemde eylül ayında olduğu gibi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,1 artması yönündeydi.

Analistler, enflasyondaki yavaşlama işaretlerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona gelmiş olabileceği yönündeki beklentileri desteklediğini belirtti.

Canlı Borsa Yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret zammında en güçlü olasılık!Asgari ücret zammında en güçlü olasılık!
Schengen vizesi dijitalleşiyor! Başvuru nasıl yapılacak, ücretler ne olacak? Merak edilen tüm detaylar belli olduSchengen vizesi dijitalleşiyor! Başvuru nasıl yapılacak, ücretler ne olacak? Merak edilen tüm detaylar belli oldu
Tartışmalı karar sonrası ikinci zam talebi! 115 liraya yükselebilir...Tartışmalı karar sonrası ikinci zam talebi! 115 liraya yükselebilir...
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon abd
En Çok Okunan Haberler
Bisikletli kadını takip edip, sürücü koltuğunda mastürbasyon yaptı

Bisikletli kadını takip edip, sürücü koltuğunda mastürbasyon yaptı

Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!

Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!

Emekli maaşı ve memur zammı için 2 ayrı hesap!

Emekli maaşı ve memur zammı için 2 ayrı hesap!

Asgari ücrette kapı aralığından o rakamlar gözüktü

Asgari ücrette kapı aralığından o rakamlar gözüktü

Bağ-Kur ve memur emeklisine ödeme!

Bağ-Kur ve memur emeklisine ödeme!

Motorin fiyatları yeniden değişti

Motorin fiyatları yeniden değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.