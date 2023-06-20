FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Piyasalar perşembe gününe kilitlendi! Bahçeli'nin 'faiz' çıkışı gündem yaratmışken; Moody's'ten de Merkez Bankası için faiz tahmini geldi: Yüzde 25-30...

Piyasalar perşembe gününe kilitlendi! Bahçeli'nin 'faiz' çıkışı gündem yaratmışken; Moody's'ten de Merkez Bankası için faiz tahmini geldi: Yüzde 25-30...

20.06.2023 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalar Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına kilitlenirken; MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklama sonrası kulisler hareketlendi, tablo netlemeye başladı. Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı alacağı iddia edilirken, ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten dikkat çeken bir yorum geldi. Moody's Merkez Bankası'nın faiz artırımına gideceğini belirtirken, tahminde bulunarak oran verdi.

Piyasalar perşembe gününe kilitlendi! Bahçeli'nin 'faiz' çıkışı gündem yaratmışken; Moody's'ten de Merkez Bankası için faiz tahmini geldi: Yüzde 25-30...

Seçimlerin ardından gözler ekonomide yeni döneme çevrildi. Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Hafize Gaye Erkan'ın ise Merkez Bankası'nın başına getirilmesinin ardından piyasalar Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararını kilitlendi. Kulislerde Merkez Bankası'nnın büyük bir faiz arttırımına gideceği konuşulurken; ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten de dikkat çeken bir tahmin geldi. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIŞINA MI GİDECEK?

Dolar ve altındaki hareketlilik, asgari ücret derken piyasalar şimdi de Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Kulislerde Merkez Bankası'nın faiz artışına gideceği iddiaları konuşulurken, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklama dikkat çekmişti. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "MHP'nin faize bakışı değişmemiştir. Faiz artışı üretim çarkına çomak sokan politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik refahı için kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır" ifadelerini kullanırken; faiz artışı beklentisi iyiden iyiye arttı.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Ekonomi yönetiminin faizde ciddi bir değişiklik yapacağı konuşulurken, Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Haziran Perşembe günü saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararı öncesinde yabancı kurumlardan tahminler gelmeye devam ediyor.

MOODY'S'DEN DİKKAT ÇEKEN FAİZ TAHMİNİ: 25-30 SEVİYESİ...

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 25-30 seviyesinde olan TL mevduat faizlerine yaklaştırmasının beklendiğini belirtti.

gfhdh

Moody’s, bugün paylaştığı raporda, “TCMB'nin politika faizini hızla, şu anda vadeye bağlı olarak yüzde 25-30 seviyelerinde olan TL mevduat faizlerine yaklaştırmasını bekliyoruz” dedi.

"KREDİ NOTU AÇISINDAN OLUMLU OLUR"

Bloomberg’in aktardığına göre, raporda ayrıca, “İzlenmesi halinde, ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politikaya geçiş, tartışmasız bir şekilde kredi notu açısından olumlu olur” denildi.

Otomobil almak isteyenlere kötü haber! "2024 sonuna kadar..." Otomobil almak isteyenlere kötü haber! "2024 sonuna kadar..."
Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Moodys, para politikasını etkin şekilde sıkılaştırmak ve aynı zamanda enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu vurgulaması için TCMB’nin ilave faiz artışlarına ihtiyaç duyacağına işaret etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayrama günler kala biletler tükendi! Bayrama günler kala biletler tükendi!
'Asgari ücret' toplantısında tansiyon yükseldi! "Yeter lan, gelme bir daha"'Asgari ücret' toplantısında tansiyon yükseldi! "Yeter lan, gelme bir daha"
Motorin fiyatları için bir zam daha! 2 haftada 3’üncü kez… Motorin fiyatları için bir zam daha! 2 haftada 3’üncü kez…
Anahtar Kelimeler:
faiz Moody's Merkez Bankası

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Sokağın ortasında kimseye aldırış etmeden...

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Sokağın ortasında kimseye aldırış etmeden...

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Emeklilere müjde! Promosyon ödemeleri yeniden güncellenecek

Emeklilere müjde! Promosyon ödemeleri yeniden güncellenecek

Aralarında Soylu da var! 'İYİ Partililer AK Parti'nin adaylarına oy verdi' iddiası

Aralarında Soylu da var! 'İYİ Partililer AK Parti'nin adaylarına oy verdi' iddiası

Net asgari ücret 11.402 TL oldu!

Net asgari ücret 11.402 TL oldu!

Kamu çalışanları için ilave tediye! En az 3.100 TL ödeme yapılacak

Kamu çalışanları için ilave tediye! En az 3.100 TL ödeme yapılacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.