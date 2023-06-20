Piyasalar perşembe gününe kilitlendi! Bahçeli'nin 'faiz' çıkışı gündem yaratmışken; Moody's'ten de Merkez Bankası için faiz tahmini geldi: Yüzde 25-30...

Seçimlerin ardından gözler ekonomide yeni döneme çevrildi. Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Hafize Gaye Erkan'ın ise Merkez Bankası'nın başına getirilmesinin ardından piyasalar Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararını kilitlendi. Kulislerde Merkez Bankası'nnın büyük bir faiz arttırımına gideceği konuşulurken; ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten de dikkat çeken bir tahmin geldi. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIŞINA MI GİDECEK?

Dolar ve altındaki hareketlilik, asgari ücret derken piyasalar şimdi de Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Kulislerde Merkez Bankası'nın faiz artışına gideceği iddiaları konuşulurken, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklama dikkat çekmişti. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "MHP'nin faize bakışı değişmemiştir. Faiz artışı üretim çarkına çomak sokan politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik refahı için kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır" ifadelerini kullanırken; faiz artışı beklentisi iyiden iyiye arttı.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Ekonomi yönetiminin faizde ciddi bir değişiklik yapacağı konuşulurken, Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Haziran Perşembe günü saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararı öncesinde yabancı kurumlardan tahminler gelmeye devam ediyor.

MOODY'S'DEN DİKKAT ÇEKEN FAİZ TAHMİNİ: 25-30 SEVİYESİ...

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 25-30 seviyesinde olan TL mevduat faizlerine yaklaştırmasının beklendiğini belirtti.

Moody’s, bugün paylaştığı raporda, “TCMB'nin politika faizini hızla, şu anda vadeye bağlı olarak yüzde 25-30 seviyelerinde olan TL mevduat faizlerine yaklaştırmasını bekliyoruz” dedi.

"KREDİ NOTU AÇISINDAN OLUMLU OLUR"

Bloomberg’in aktardığına göre, raporda ayrıca, “İzlenmesi halinde, ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politikaya geçiş, tartışmasız bir şekilde kredi notu açısından olumlu olur” denildi.

Moodys, para politikasını etkin şekilde sıkılaştırmak ve aynı zamanda enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu vurgulaması için TCMB’nin ilave faiz artışlarına ihtiyaç duyacağına işaret etti.



