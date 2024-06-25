Piyasalar perşembe gününe odaklandı! Merkez Bankası'ndan faiz indirimi gelir mi? TEPAV tarih verdi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın perşembe günü faizi yeniden yüzde 50 seviyesinde sabit bırakması beklenirken Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) faiz indiriminde eylül sinyalini verdi.

EYLÜL İŞARETİ

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından seçim sonrası hükümet tarafından sıkı para politikasının sürdürüleceği yönündeki mesajların finansal piyasalardaki belirsizlik algısını önemli ölçüde azalttığı, kısa dönemli dalgalanmalara karşın yabancı sermaye girişlerinin sürdüğü belirtilerek, TCMB'nin politika faizini sınırlı ve aşamalı bir şeklide indirmeye başlaması için Eylül ayından itibaren koşulların uygun olacağı değerlendirmesi yapıldı.

Ali Cufadar ve Ekrem Cunedioğlu tarafından hazırlanan TEPAV Haziran ayı, 'Aylık Ekonomik Değerlendirme Raporu'nu yayımladı.

"PARASAL SIKILIK YETERLİ"

Sıkı para politikasının ve alınan bütçe önlemlerinin makro-finansal göstergelerdeki olumlu gidişatı desteklemeye devam ettiği belirtilen ve parasal sıkılığın yeterli olduğu, olumlu etkilerinin yaz aylarından başlayarak daha belirgin hissedilmeye başlanacağı dile getirilen raporda, TCMB’nin, parasal sıkılığın gerektiği kadar korunacağına ilişkin mesajlarının piyasalara olumlu yansıyacağı ifade edildi.







