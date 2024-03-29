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Piyasalar saat 15.30'a kilitlenmişken altından yeni rekor geldi! Altındaki yükseliş "Tamam mı, devam mı?" bugün belli oluyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.03.2024 08:49
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Altın fiyatları Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verisi öncesi iç piyasada tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın ise güne rekor kırarak başladı.

Piyasalar saat 15.30'a kilitlenmişken altından yeni rekor geldi! Altındaki yükseliş "Tamam mı, devam mı?" bugün belli oluyor

Altın fiyatları piyasası bugün saat 15.30'da açıklanacak Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarına odaklandı. Veri öncesi altın hareketli bir grafik sergiliyor. Yatırımcılar 29 Mart 2024 Cuma “Gram altın fiyatı, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt ararken altındaki yükseliş "Tamam mı, devam mı?" bugün belli oluyor.

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ALTIN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Altının onsu 2 bin 236 dolar seviyesini test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Piyasalar kapandıktan sonra altının onsu 2 bin 220 seviyelerinden hızla yükselişe geçti. dün TSİ 22.50'de 2 bin 236 doları test etti.

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GRAM ALTIN ZİRVESİNİ YENİLEDİ

Gram altın 2325 TL ile güne zirvesini yenileyerek başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:

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  • Yarım altın: 8.118,00 TL

  • Cumhuriyet altını: 16.383,00 TL

  • Ons altın: 2.234,70 dolar

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DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Dolar/TL saat 08.40 itibarıyla 32,3685'den işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 34,9568 TL seviyelerinde seyrediyor.


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