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Piyasalar TCMB'nin Enflasyon Raporu'na odaklandı

29.07.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısının ardından karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı Enflasyon Raporu takip edilecek.

Piyasalar TCMB'nin Enflasyon Raporu'na odaklandı

Fed'in Açık Piyasa Komitesi toplantısından beklendiği gibi faiz oranları ve varlık alım programında bir değişiklik çıkmadı. Fed, beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutarken, iki yeni repo operasyonu başlatılacağını bildirdi. Para politikasının etkin uygulanması ve düzenli piyasa işleyişini desteklemek için yurt içi ve uluslararası yatırımcılar için iki ayrı repo operasyonu açıklayan Fed'in karar metninde de önemli değişiklikler yapılmadı.

Fed Başkanı Jerome Powell da toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarını artırmayı düşünmekten çok uzak olduklarını belirterek, varlık alım hızını ayarlamayı değerlendirdiklerini ve bunun zamanlaması hakkında herhangi bir karar vermediklerini, zamanlama konusunda iletişiminin güçlü bir şekilde yapılmaya devam edileceğini ifade etti.

Enflasyonun geçici olduğuna inandıklarını tekrarlayan Powell, uzun vadeli enflasyon beklentilerinde bozulma olması durumunda gerekli adımların atılacağını söyledi.
Powell, ekonomi üzerindeki risklerin devam ettiğini ve iş gücü piyasasında hala alınacak çok yol olduğunu kaydederek, "Varlık alımlarımızın hızındaki herhangi bir değişikliğin zamanlaması gelen verilere bağlı olacaktır." dedi.

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Analistler, Powell'ın açıklamalarını "beklentilerden daha güvercin" olarak nitelendirirken, varlık alımlarının azaltılması yönündeki yönlendirmenin ötelenme ihtimalinin arttığını, bunun da piyasaları destekleyebileceğini kaydetti. Enflasyon ile ilgili verilerin piyasaların odağında kalmaya devam edeceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili risklerin sürdüğüne de dikkati çekti.

Öte yandan, ABD Senatosu'nda senatörler 1,2 trilyon dolarlık altyapı tasarısının içeriği üzerinde anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,36 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,02 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,70 değer kazandı.

Dün Fed'in kararları öncesinde kapanan Avrupa borsalarında ise yükselişler görüldü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,18 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,70 artış kaydetti.

Bugün Fed sonrası Asya pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Hong Kong borsasında kote olan Çinli teknoloji şirketleri üzerindeki baskı nedeniyle hafta başından itibaren sert düşen Hang Seng endeksi, bugün tepki alımlarının güçlenmesiyle yüzde 3'ün üzerinde yükseldi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün sınırlı da olsa alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.360,75 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,1 azalışla 8,5545'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,5390 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin açıklayacağı Enflasyon Raporu ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Almanya'da öncü enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-III"ün tanıtımı amacıyla bugün saat 10.30'da bir sunum gerçekleştirecek ve daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Bir önceki Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı ekonomik güven endeksi

10.30 Türkiye, TCMB'nin Enflasyon Raporu

10.55 Almanya, temmuz ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Avro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları

15.00 Almanya, temmuz ayı öncü Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 Türkiye, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, haziran ayı bekleyen konut satışları

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TCMB
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