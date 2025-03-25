Piyasalarda 2 Nisan alarmı! Trump 'Kurtuluş Günü' olacak diye duyurdu: "Paralarımızı geri alacağız"

Piyasaları şimdi de 2 Nisan alarmı sardı... ABD Başkanı Donald Trump son yaptığı açıklamayla yine ortalığı karıştırdı. Beyaz Saray’da yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trump, 2 Nisan'ı "Kurtuluş Günü" ilan edeceğini belirterek yeni gümrük tarifelerinin yolda olduğunu açıkladı. Trump yaptığı açıklamada "Bu büyük bir gün. Bugüne kadar bizden alınan paraların bir kısmını geri alacağız" dedi.

ABD Başkanı Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry ile birlikte gerçekleştirdiği toplantıda Hyundai'nin Louisiana’da yıllık 2.7 milyon metrik ton kapasiteli bir çelik fabrikası kuracağını ve bununla bin 400’den fazla Amerikalıya istihdam sağlayacağını bildirdi.

ABD'DE ÜRETİM YAPANLARA AVANTAJ

"Hyundai çeliği Amerika’da üretecek, otomobillerini Amerika’da yapacak ve sonuç olarak herhangi bir gümrük vergisi ödemek zorunda kalmayacaklar," diyen Trump, bu yatırımın ABD’de üretim yapan şirketlerin gümrük avantajlarından faydalanacağı yeni ticaret yaklaşımının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Bu fabrikanın, Hyundai’nin önümüzdeki yıllarda ABD’de gerçekleştireceği toplam 21 milyar dolarlık yatırım planının bir parçası olduğunu açıklayan Trump, Georgia’daki otomobil üretim kapasitesinin de önemli ölçüde artırılacağını sözlerine ekledi.

'2 NİSAN 'KURTULUŞ GÜNÜ' OLACAK'

Trump, özellikle dış ticaret ve gümrük politikalarına ilişkin konuşmasında, 2 Nisan tarihinde karşılıklı tarifelerin açıklanacağını belirtti. Trump, "2 Nisan 'Kurtuluş Günü' olacak. Bu büyük bir gün. Bugüne kadar bizden alınan paraların bir kısmını geri alacağız. Alınan diyorum, çünkü daha sert bir kelime kullanmak istemiyorum. Ama bu oldu." dedi.

YENİ GÜMRÜK TARİFELERİ YOLDA

Trump, Venezuela ile ilgili yeni yaptırımların da gündemde olduğunu belirterek, bu ülkeyle petrol ticareti yapan ülkelerin ABD ile iş yapmak için %25 gümrük vergisi ödeyeceklerini söyledi. Ayrıca kereste, otomobil ve yonga (çip) gibi sektörlere de yeni tarifelerin getirileceğini açıklayan Trump, "Tüm o yonga şirketlerinin geri dönmesini sağlayacağız. Zaten bunu yapmadan bile dönüyorlar" dedi.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır