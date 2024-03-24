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Piyasalarda bu hafta: İki yatırım aracı yatırımcısının yüzünü güldürdü

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.03.2024 14:32
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Bu hafta yatırım araçlarından kazandıranlar belli oldu. Merkez Bankası'nın sürpriz kararı sonrası dolar / TL kurunda düşüş yaşanırken altın ve borsa yatırımcısına kazandırdı.

Piyasalarda bu hafta: İki yatırım aracı yatırımcısının yüzünü güldürdü

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve borsa yatırımcısına kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,20 değer kazanarak 9.111,50 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.695,39, en yüksek 9.223,20 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,99 kazançla 8.445,43 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 2,21 azalışla 14.281,27 puan, Mali Endeksi yüzde 4,16 değer kazancıyla 9.816,56 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,53 artışla 13.954,05 puan oldu.

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EN FAZLA PRİMİ YAPI VE KREDİ BANKASI HİSSELERİ YAPTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,87 ile Yapı ve Kredi Bankası oldu. Yapı ve Kredi Bankasını, yüzde 16,80 ile Enerya Enerji, yüzde 15,36 ile Akbank izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler, yüzde 23,10 ile Akfen Yenilenebilir Enerji, yüzde 15,24 ile Kordsa Teknik Tekstil ve 13,29 ile Europen Endüstri olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 493 milyar 992 milyon lirayla Koç Holding, 401 milyar 925 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 401 milyar 441 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

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ALTIN YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,13 kazançla 2.241 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,11 artışla 15 bin 59 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,64 azalışla 32,0130 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,46 düşüşle 34,6330 lira oldu.

Geçen hafta 41,1810 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,73 azalarak 40,4670 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,56 düşüşle 36,5190 liradan alıcı buldu.

(AA)

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