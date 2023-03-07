Piyasalarda dikkat çeken ‘seçim’ hareketliliği! Tahviller yükseldi, risk primi düştü

Türkiye 14 mayıs’ta sandığa gitmek için gün sayıyor. piyasalar ise seçim sonrasını fiyatlamaya şimdiden başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı kabine toplantısı sonrası açıklamalarda 10 Mart'ta cuma günü seçime yönelik resmi gazete'de düzenleme olacağını belirtti. Aynı esnada altılı masa ise cumhurbaşkanı adayını belirledi. 6 partinin ortak uzlaşı kararı ile Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milllet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı oldu. bu gelişmenin ardından piyasalarda dikkat çeken bir hareket gözlemlendi.

BORSADA YÜZDE 3’ÜN ÜZERİNDE YÜKSELİŞ

Önce cuma günü muhalefet kanadında dağılan altını masa borsada moralleri bozmuş, ancak dün masanın yeniden toplanması ile günlük yükseliş yüzde 3’ü geçmişti. Kemal kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasının ardından ise uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye bakışını değiştiren döviz cinsinden borçlanma araçlarının (eurobond) fiyatı yükselişe ve faizleri düşüşe geçti. Ülke risk primi (CDS) ise hızla gerilemeye başladı.

TÜRKİYE’NİN RİSK PRİMİNDE GERİLEME

Bloomberg'in verilere göre, mayıs 2047 vadeli dolar tahvili, dolar karşısında yaklaşık 2 sent artarak bir aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı ve getirileri yüzde 9'un altına düştü. Eylül 2033 vadeli eurobond ise 1,2 sent yükselişle yine bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Temmuz 2022’de 900 puanı aşarak 2008 sonrası en yüksek seviyeye ulaşan türkiye'nin 5 yıllık CDS primleri yüzde 2,3’lük gerileme ile 544 bölgesine yaklaştı.

7 KAT ARTIŞ

Türkiye’nin CDS primi 2018 yılının ortalarına kadar 300 puanın altında seyrederken Nisan 2018’den 2022 yılı ortalarına kadar 300 puanın üzerinde seyrediyordu. 14 Temmuz 2022 tarihinde ise 900 puanı geçerek yaklaşık 7 katına çıkmıştı.



