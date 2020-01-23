FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 13:18 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 286'sı yükseldi, 93'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9240 liradan, avro 6,5660 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 122.941,76 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 194,68 puan değer kazandı. Dün 122.747,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 354,66 puan ve yüzde 0,29 değer kaybıyla 122.392,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 122.203,00, en yüksek 123.411,69 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,39, sanayi endeksi yüzde 0,13, teknoloji endeksi yüzde 0,54, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 286'sı yükseldi, 93'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, İş Finansal Kiralama ve İpek Doğal Enerji oldu.

- Altının onsu 1.554,38 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,00, bileşik getirisi yüzde 10,25 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1085, sterlin/dolar paritesi 1,3138 ve dolar/yen paritesi 109,53 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9240 liradan, avro 6,5660 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.554,38 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,38 dolardan işlem görüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dilini kesip, darp etti! Tutuklanan erkek arkadaşı için bakın ne dedi Dilini kesip, darp etti! Tutuklanan erkek arkadaşı için bakın ne dedi
Başkan Atasoy: “Türkiye ile Ekvador arasında ekonomik iş birliği kararı aldık”Başkan Atasoy: “Türkiye ile Ekvador arasında ekonomik iş birliği kararı aldık”
Bakan Varank: "Savunma sanayinin çok önemli bir çarpan etkisi var"Bakan Varank: "Savunma sanayinin çok önemli bir çarpan etkisi var"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Piyasalarda gün ortası,

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Bakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Bakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Bir ile daha hızlı tren geliyor

Bir ile daha hızlı tren geliyor

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Albayrak:Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam

Albayrak:Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam

Etiketlerde ‘Made In Türkiye’ dönemi

Etiketlerde ‘Made In Türkiye’ dönemi

Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa ilk yarıda yükseldi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Türk firmasına Dubai Intersec’te büyük ilgi

Türk firmasına Dubai Intersec’te büyük ilgi

İSO/Bahçıvan: Savunma sanayi başka sektörler üzerinde çarpan etkisine sahip

İSO/Bahçıvan: Savunma sanayi başka sektörler üzerinde çarpan etkisine sahip

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.