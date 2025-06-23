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Piyasalarda Hürmüz alarmı, petrolde 5 ayın zirvesi! ABD'li dev bankadan yeni tahmin

ABD'nin İran'ın üç nükleer tesisine düzenlediği saldırı sonrası, petrol fiyatları gerilimle beraber Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bir yandan İran Meclisi de Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiğini bildirdi. Son kararın Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nde olduğu kaydedilirken yaşanan bu gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarında yeni hareketler görüldü. Son olarak ABD'li dev bankadan da kritik bir tahmin geldi.

Piyasalarda Hürmüz alarmı, petrolde 5 ayın zirvesi! ABD'li dev bankadan yeni tahmin
Hande Dağ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu. Bu gelişmeyle gerilim biraz daha tırmanırken İran meclisi, ABD’nin nükleer tesislere yönelik saldırısına karşılık olarak Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasını önermişti. Nihai kararı Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin vereceği kaydedilirken şimdi dünyada gözler Hürmüz Boğazı'na çevrildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'a saldırı sonrası Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimalinin ABD ve Çin dahil tüm dünyayı etkileyeceğini bildirdi. Son olarak hafta sonu yaşanan gerilim ardından gözler yeniden petrol fiyatlarına çevrildi.

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PETROL FİYATLARI 5 AYIN ZİRVESİNDE

BloombergHT'de yer alan habere göre; petrol fiyatları, ABD’nin hafta sonu İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı, arz endişelerini artırarak pazartesi günü Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Brent yüzde 2,49 artışla 78,93 dolara yükseldi. ABD ham petrolü ise yüzde 2,56 değer kazanarak 75,73 dolara ulaştı.

GOLDMAN'DAN YENİ PETROL TAHMİNİ

Goldman Sachs'ın, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası bir kesinti nedeniyle küresel enerji arzı açısından risklerin arttığına dikkat çektiği kaydedilirken banka, bu durumun petrol ve doğal gaz fiyatlarında ciddi artışlara yol açabileceğini belirtti.

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Bankanın, Brent petrolünün varil fiyatının kısa süreliğine 110 dolara kadar çıkabileceğini öngördüğü aktarılırken bu senaryonun, petrol akışının Hürmüz Boğazı’ndan bir ay boyunca yarıya düşmesi ve ardından 11 ay boyunca yüzde 10 düşük kalması durumunda geçerli olduğu kaydedildi.

Goldman'ın, bu yükselişin ardından fiyatların yeniden ılımlı bir seviyeye döneceğini ve 2025 yılının dördüncü çeyreğinde Brent petrolünün ortalama 95 dolar civarında olacağını belirttiği aktarıldı.

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Aktarılan bilgilere göre; Goldman ayrıca, likiditesi sınırlı olmasına rağmen tahmin piyasalarının artık İran’ın 2025 yılında Hürmüz Boğazı’nı kapatma olasılığını yüzde 52 olarak fiyatladığını söyledi. Banka, İran’ın günlük petrol arzında 1,75 milyon varillik bir düşüşün Brent fiyatını yaklaşık 90 dolar seviyelerine çıkarabileceğini de not etti.

Hissenet
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petrol fiyatları Brent petrol
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