Piyasalarda İdlib gerginliği

Türkiye’nin risk primi yine tırmandı.Küresel piyasalarda sert düşüşlere neden olan koronavirüs endişesiyle birkaç gündür gerileyen Türk piyasaları İdlib’de yaşanan hava saldırısı ile çok sert düşüş kaydetti.

Türkiye borsası İdlib’deki hava saldırısını takip eden ilk işlem gününe yüzde 10 düşüşle başladı. 2008 finansal krizinden bu yana Türk borsası bu kadar sert gerileme kaydetmemişti. Türkiye borsası son yıllarda buna yakın en sert kaybı 7 Haziran 2015 seçimlerinin ertesi gününde yaşamıştı. AKP’nin meclis çoğunluğunu kaybettiği seçimleri takip eden işlem gününde Türkiye borsası açılışta yaklaşık yüzde 8,5 gerilemişti.

Açılışta bu sert tepkiyi veren Türkiye borsası, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla görüştüğünü açıklamasının ardından bir miktar toparlanma kaydetti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Türkiye’ye daha fazla destek için ne yapabileceğimize bakıyoruz" açıklamasını da piyasada yatırımcılar pozitif algıladı.