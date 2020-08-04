Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD'de, dün açıklanan imalat sanayi PMI verisinin önceki aya göre gerilemesine karşın 50'nin üzerinde kalması ve ISM imalat endeksinin son 17 ayın en yükseğine çıkması sonrası New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izledi.

ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'un, Çinli "ByteDance" şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunu satın alacağı haberleri ile şirketin hisseleri yüzde 6'ya yakın değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,89, S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 yükseliş kaydetti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile ABD ve Çin arasında artan gerilime ilişkin gelişmelerin piyasaların gündemindeki yerini koruduğunu belirterek, cuma günü açıklanacak temmuz ayına ilişkin istihdam raporu başta olmak üzere hafta boyunca yoğun veri akışının da takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, Atlas Okyanusu'nda oluşan Isaias Kasırgası'nın ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaşması ve hızı saatte 135 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de "acil durum" ilan edilmesi konuyu gündemin üst sıralarına taşıdı.