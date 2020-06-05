Piyasaların gözü ABD istihdam verilerinde

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvurularının beklentileri aşması sonrası pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırdığı görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,05'lik sınırlı artışla günü tamamlasa da S&P 500 endeksi yüzde 0,34, Nasdaq endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Analistler, mayısın ikinci yarısından itibaren ekonomilerin yeniden açılmasıyla ilgili iyimserlikle yükseliş trendinde hareket eden New York borsasında, dün kar satışlarının görüldüğünü belirterek, devam eden protesto gösterilerinin de gündemi meşgul ettiğini kaydetti.

Bugün açıklanacak mayıs ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getiren analistler, öncü verilerde görülen toparlanma işaretlerine karşın ekonomiye ilişkin endişelerin devam ettiğini söyledi.

Avrupa borsalarında da kar satışlarının etkili olmasıyla dün düşüşler görüldü. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda beklentileri aşan bir artış yapmasına karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,45, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise ECB kararı sonrası yükselişini sürdürerek, yaklaşık yüzde 1 artışla 1,1360'a kadar çıktı.