Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan ikinci dalga endişeleriyle negatif seyrederken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ederken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 2,4 milyona ulaştı.

Salgında vaka sayısında beklenen iyileşmenin sağlanamaması, ikinci dalgaya ilişkin endişeleri artırırken, ekonomik toparlanmanın tehlikeye girebileceği düşüncesi ile dün pay piyasalarında satışlar güçlenirken, petrol fiyatları geriledi.

Ekonomiye ilişkin hızlı toparlanma beklentilerinin azalmasının bir nedeni de Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel ekonomiye ilişkin daralma tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 4,9'a revize etmesi oldu.

Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkisinin beklenenden daha olumsuz olduğu gerekçesiyle 2021 için küresel büyüme tahminini de yüzde 5,8'den yüzde 5,4'e düşüren IMF, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 8, Avro Bölgesi ekonomisinin ise yüzde 10,2 küçüleceğini tahmin etti.