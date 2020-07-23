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Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.07.2020 09:20 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlenirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

ABD ve Çin arasındaki artan gerilime rağmen ABD hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarikine yönelik Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile anlaşma yapması ve açıklanan konut satışları verisinin ardından dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.
Dün açıklanan verilere göre ABD'de ikinci el konut satışları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 20,7 ile tüm zamanların en yüksek artışını kaydetti.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,62, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Avrupa tarafında ise Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında varılan ekonomik destek paketi anlaşması sonrası pay piyasalarındaki yükseliş kalıcı olmadı ve dün endekslerde düşüşler görüldü.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,51, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32 düşüş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,16 seviyesini test etti. Parite, 1,1601 ile Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası şu dakikalarda 1,1580'den işlem görüyor. 

Bugün Asya borsalarında da satıcılı bir seyir izleniyor. ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 geriledi.

Yurt içinde ise dün 117.500-119.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışının hemen üzerinde, 118.079,91 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısının takip edileceğini bildirdi.

Veri gündeminde ise yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'nin işsizlik başvurularının öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu, 121.000 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bugünkü toplantıda politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. 25 Haziran'daki son TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı tüketici güven endeksi
14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
17.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı tüketici güven endeksi

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