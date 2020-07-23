Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

ABD ve Çin arasındaki artan gerilime rağmen ABD hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarikine yönelik Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile anlaşma yapması ve açıklanan konut satışları verisinin ardından dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de ikinci el konut satışları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 20,7 ile tüm zamanların en yüksek artışını kaydetti.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,62, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Avrupa tarafında ise Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında varılan ekonomik destek paketi anlaşması sonrası pay piyasalarındaki yükseliş kalıcı olmadı ve dün endekslerde düşüşler görüldü.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,51, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32 düşüş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,16 seviyesini test etti. Parite, 1,1601 ile Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası şu dakikalarda 1,1580'den işlem görüyor.