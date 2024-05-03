Piyasalar merakla takip ediyordu! ABD'de istihdam verileri açıkladı

ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı.

Piyasaların merakla beklediği ABD istihdam verileri açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam nisan ayında 175 bin ile beklentilerin altında kaldı. Beklentiler verinin 240 bin gelmesi yönündeydi. Geçen ay tarım dışı istihdam 3033 bin olarak açıklanmıştı.

Ülkede işsizlik oranı da beklentilerin yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. İşsizlik oranında beklentiler yüzde 3,8 olması yönündeydi.







