FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Piyasalar merakla takip ediyordu! ABD'de istihdam verileri açıkladı

Piyasalar merakla takip ediyordu! ABD'de istihdam verileri açıkladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.05.2024 15:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasaların takip ettiği ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Piyasalar merakla takip ediyordu! ABD'de istihdam verileri açıkladı

ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı.

Piyasaların merakla beklediği ABD istihdam verileri açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam nisan ayında 175 bin ile beklentilerin altında kaldı. Beklentiler verinin 240 bin gelmesi yönündeydi. Geçen ay tarım dışı istihdam 3033 bin olarak açıklanmıştı.

Ülkede işsizlik oranı da beklentilerin yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. İşsizlik oranında beklentiler yüzde 3,8 olması yönündeydi.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KKM hesaplarında sınırlı düşüşKKM hesaplarında sınırlı düşüş
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı! Tüketici kredileri yükselmeye devam ediyorBankacılık sektörünün kredi hacmi arttı! Tüketici kredileri yükselmeye devam ediyor
Merkez Bankası rezervlerinde gerileme! Bu kez altın rezervlerinde de düşüşMerkez Bankası rezervlerinde gerileme! Bu kez altın rezervlerinde de düşüş
Anahtar Kelimeler:
istihdam abd
En Çok Okunan Haberler
Ünlü siyasetçi ile evleneceği söylenmişti! Sözcü TV spikeri sessizliğini bozdu

Ünlü siyasetçi ile evleneceği söylenmişti! Sözcü TV spikeri sessizliğini bozdu

Emekli zammı ile memur maaşı zammı değişti!

Emekli zammı ile memur maaşı zammı değişti!

Pendik'te güpegündüz eşkıyalık! Genç kadını bıçak zoruyla kaçırdı: "Yalvarırım bırak..."

Pendik'te güpegündüz eşkıyalık! Genç kadını bıçak zoruyla kaçırdı: "Yalvarırım bırak..."

Restoranlarda 'zoraki bahşiş' uygulaması

Restoranlarda 'zoraki bahşiş' uygulaması

Altın fiyatlarının gözü saat 15.30'da, yön belli olacak! Uzman isim Fed kararından sonra 'kötü senaryo'ya işaret etti! 'Orta ve uzun vadede...'

Altın fiyatlarının gözü saat 15.30'da, yön belli olacak! Uzman isim Fed kararından sonra 'kötü senaryo'ya işaret etti! 'Orta ve uzun vadede...'

Borsa İstanbul'un yüzde 81'ine sahipler! Uçurum açıldıkça açıldı, 10 milyon TL ve üzeri...

Borsa İstanbul'un yüzde 81'ine sahipler! Uçurum açıldıkça açıldı, 10 milyon TL ve üzeri...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.