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Piyasaların takip ettiği veri açıklandı: Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi

01.03.2024 14:50
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Küresel piyasaların takip ettiği veri açıklandı. Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ocak ayında yüzde 6,4'e düştü. Ocak ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 898 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 315 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB’de yüzde 14,9, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,5 olarak ölçüldü.

Piyasaların takip ettiği veri açıklandı: Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, AB'de aralık ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ocakta sabit kaldı.

Euro Bölgesi'nde ise aralıkta yüzde 6,5 olan işsizlik, ocakta yüzde 6,4 olarak belirlendi. İşsizlik oranı, 2023 yılının ocak ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6,1 olarak ölçülmüştü.

Ocakta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,6, Yunanistan'da yüzde 10,4, İsveç'te yüzde 8,1, Fransa’da yüzde 7,5 oldu.

AB'de işsiz sayısı ocakta 13 milyon 144 bin olarak hesaplandı. Bu kişilerin 11 milyon 9 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Euro işsizlik ab
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