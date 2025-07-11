PKK silah bıraktı, tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi açıklamasında! On binlerce kişiyi ilgilendiren af mı geliyor? Demirtaş sürprizi

41 yıl sonra PKK'nın silahları bırakması tüm dünyanın da gündemine oturdu. Casana Dağı'ndaki mağarada gerçekleşen silah bırakma töreni yüzlerce gazeteci tarafından yakından takip edildi. Sırada sürpriz gelişmeler de var...

MYNET - ERSEL YILDIRIM

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE KRİTİK EŞİK AŞILDI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle başlatılan Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yeni dönemde resmen başlamış oldu.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINA ÇEVRİLDİ

Şimdi ise gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı 'tarihi açıklamaya' çevrildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü yapacağı konuşmaya dair, "Çok kapsamlı bir kamp hazırlığı yapıldı. Hemen hemen bütün konular ele alınacak. Yarın bu silah bırakma sürecinin gerçekleşmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanımız cumartesi günü sabah bu gelinen noktayla ilgili ve bundan sonrası ile ilgili ilk konuşmasını yapacak. Kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak" ifadelerini kullanmıştı.

AK Partili Çelik'in bu sözleri sonrası geri sayıma geçilirken Erdoğan'ın ne açıklayacağıyla ilgili bilgiler de kulislerde konuşulmaya başlandı.

ON BİNLERCE KİŞİYİ İLGİLENDİREN AF MI GELİYOR?

Terörsüz Türkiye sürecinde bugün çok büyük bir eşik aşılıyor. Tüm Türkiye’nin bu sürece desteği elzem, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın on binlerce kişiyi ilgilendiren af konusunda önemli açıklamalar yapması bekleniyor. Uzun zamandır beklenen af için gözler Erdoğan’da olacak…

SÜRECİN SÜRPRİZİ SELAHATTİN DEMİRTAŞ OLABİLİR!

Sürecin bence sürprizi ise Selahattin Demirtaş kısa süre içerisinde serbest kalabilir. Bu durum da normalleşmenin en temel adımı olarak nitelendirilebilir.

DEM PARTİ ADINI DEĞİŞTİREBİLİR

Terörsüz Türkiye sürecinin devamında DEM Parti’nin adını, partinin simgesini değiştirmesi de kulislerde konuşulan konular arasında…