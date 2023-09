PLAYSTATION PLUS FİYATLARI 2023: PlayStation Plus nedir, ne kadar oldu? Türkiye fiyatına zam!

PlayStation Plus fiyatları 7 Ağustos 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. PlayStation Plus 12 aylık abonelik fiyatları 6 Eylül itibarıyla değişti. PlayStation Plus 12 aylık abonelik planlarının yeni fiyatları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

PLAYSTATION PLUS NEDİR?

PlayStation Plus online çok oyunculu oyunlara, Paylaşımlı Oyun özelliği ve 100 GB'a kadar çevrimiçi depolamaya erişim sağlayan, seçeceğiniz abonelik planına göre bir oyun kütüphanesine erişmenizi sağlayan, PlayStation 5 ve PlayStation 4'te sunulan bir abonelik hizmetidir.

PLAYSTATION PLUS TÜRKİYE FİYATLARINA ZAM GELDİ!

PlayStation Plus abonelik fiyatları belli oldu. Zamlı fiyatlar resmiyet kazandı.

2023 PLAYSTATION PLUS FİYATLARI NE KADAR OLDU?

PlayStation Plus Türkiye internet sitesinden alınan verilere göre, artık 12 aylık PlayStation Plus Essential'ın Türkiye fiyatı 1.400 TL, 12 aylık PlayStation Plus Extra'nın Türkiye fiyatı 2.340 TL ve 12 aylık PlayStation Plus Deluxe'ün fiyatı 2.740 TL oldu.