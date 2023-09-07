FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. PLAYSTATION PLUS FİYATLARI 2023: PlayStation Plus nedir, ne kadar oldu? Türkiye fiyatına zam!

PLAYSTATION PLUS FİYATLARI 2023: PlayStation Plus nedir, ne kadar oldu? Türkiye fiyatına zam!

07.09.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PlayStation Plus'ın Türkiye fiyatlarına zam geldi. Bu gelişmenin ardından birçok oyunsever arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, PlayStation Plus nedir? Zam sonrası PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

PLAYSTATION PLUS FİYATLARI 2023: PlayStation Plus nedir, ne kadar oldu? Türkiye fiyatına zam!

PlayStation Plus fiyatları 7 Ağustos 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. PlayStation Plus 12 aylık abonelik fiyatları 6 Eylül itibarıyla değişti. PlayStation Plus 12 aylık abonelik planlarının yeni fiyatları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

PLAYSTATION PLUS NEDİR?

PlayStation Plus online çok oyunculu oyunlara, Paylaşımlı Oyun özelliği ve 100 GB'a kadar çevrimiçi depolamaya erişim sağlayan, seçeceğiniz abonelik planına göre bir oyun kütüphanesine erişmenizi sağlayan, PlayStation 5 ve PlayStation 4'te sunulan bir abonelik hizmetidir.

PLAYSTATION PLUS TÜRKİYE FİYATLARINA ZAM GELDİ!

PlayStation Plus abonelik fiyatları belli oldu. Zamlı fiyatlar resmiyet kazandı.

2023 PLAYSTATION PLUS FİYATLARI NE KADAR OLDU?

PlayStation Plus Türkiye internet sitesinden alınan verilere göre, artık 12 aylık PlayStation Plus Essential'ın Türkiye fiyatı 1.400 TL, 12 aylık PlayStation Plus Extra'nın Türkiye fiyatı 2.340 TL ve 12 aylık PlayStation Plus Deluxe'ün fiyatı 2.740 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelir İdaresi Başkanlığı KDV muafiyeti kararı aldıGelir İdaresi Başkanlığı KDV muafiyeti kararı aldı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyorTamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
PlayStation

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.