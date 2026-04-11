Polis olma şartları değişiyor: Mülakat, yaş ve puan sil baştan!

Polis olma şartları değişiyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polisliğe girişte yapılacak yenilikleri duyurdu. Memurlar.net’ten Edip Üzen’e konuşan Bakan Çiftçi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nde hem de rütbe ve kadro yapısında kritik değişiklikler yapılacağını aktardı.

Bakan Çiftçi, değişecek polislik şartlarını şu ifadelerle açıkladı:

“Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda, polis eğitimine giriş şartlarını daha açık ve şeffaf hale getiriyoruz. İç Güvenlik Fakültesi’ne öğrenci alımında aranan tüm kriterleri artık doğrudan kanun metnine yazıyoruz. Yaş, sağlık, güvenlik soruşturması, adli sicil, YKS puanı, fiziki yeterlilik ve mülakat gibi tüm şartlar açık bir şekilde belirlenecek. Ayrıca polis meslek yüksekokullarından fakültelere geçiş şartlarını da netleştiriyoruz.”

ŞARTLAR KANUNİ ÇERÇEVEYE ALINIYOR

Yapılacak düzenlemeyle birlikte polislik başvuru sürecinde aranan kriterler doğrudan mevzuata eklenecek. Yaş sınırı, sağlık durumu, güvenlik soruşturması, adli sicil kaydı, YKS puanı, fiziki yeterlilik ve mülakat süreçlerinin açık biçimde tanımlanacağı ifade edildi. Ayrıca polis meslek yüksekokullarından fakültelere geçiş şartlarının da yeniden netleştirileceği belirtildi.

EĞİTİM YAPISI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi’nin görev ve işleyişine ilişkin yeni düzenlemelerin de gündemde olduğu bildirildi. Bu kapsamda, amirlik eğitimi, hizmet içi eğitim programları, yabancı kolluk personeline yönelik faaliyetler ve sınav süreçlerinin tek merkezde yürütülmesi planlanıyor. Bu adımla daha sistemli ve kurumsal bir eğitim modeli oluşturulması amaçlanıyor.

RÜTBE VE KADRO SİSTEMİNDE DÜZENLEME

Emniyet teşkilatındaki rütbe dağılımı da yeni düzenlemeyle değişecek. Üst rütbelerde görev yapan personel sayısının artırılması hedeflenirken, komiser ve komiser yardımcısı kadrolarında dengeli bir yapı kurulması planlanıyor. Bu düzenlemenin, polis okullarında daha deneyimli personelin görev almasına katkı sağlaması bekleniyor.

TERFİ SÜRECİNE YENİ YAPI

Yeni modelde terfi mekanizmasının daha etkin işlemesi amaçlanıyor. Üst rütbelere geçişte yaşanan yoğunluğun azaltılması ve daha geniş bir personel havuzunun oluşturulması için kadro planlamasının yeniden yapılacağı ifade edildi. Bu kapsamda, kariyer basamaklarının daha açık ve ulaşılabilir hale getirilmesi hedefleniyor.