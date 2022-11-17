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Polis promosyon ödemeleri ne zaman? 2022 polis promosyonu ne zaman yatacak? Gözler EGM’de

17.11.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis maaş promosyonu verileceği ve konu hakkında Vakıfbank ile anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu. 27 bin TL promosyon ödemesinin tek seferde, hiçbir kesinti yapılmadan ödenmesi bekleniyor. Peki polis promosyon ödemeleri ne zaman? 2022 polis promosyonu ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

Polis promosyon ödemeleri ne zaman? 2022 polis promosyonu ne zaman yatacak? Gözler EGM’de

Vakıfbank polis maaş promosyonunun yatması bekleniyor. Promosyon ödemelerinin detayları EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından duyurulmuştu. 1 Kasım 2022'de yeni protokol yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle promosyon ödemelerinin ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı. Peki polis promosyon ödemeleri ne zaman? 2022 polis promosyonu ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

VAKIFBANK POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

27 bin TL olarak ödenmesi beklenen polis maaş promosyonu henüz hesaplara yatmadı. Promosyon ödemelerinin bu ay içerisinde yatırılması bekleniyor.

Polis maaş promosyonu Vakıfbank ve EGM ile yapılan anlaşma sonrasında 36 ay için 27 bin lira olarak belirlendi. Promosyon ücretinin tek seferde ve hiçbir kesinti olmadan hesaplara yatırılacağı duyurulmuştu.

Polis promosyon ödemeleri ne zaman? 2022 polis promosyonu ne zaman yatacak? Gözler EGM’de

EGM'DEN AÇIKLAMA

Polis maaş promosyonu hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır."

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