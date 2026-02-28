FİNANS

Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 303 bin lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, 5 kilometre süren takibin ardından motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye ve motosiklet sahibine çeşitli suçlardan toplam 303 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin trafik uygulaması sırasında, 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı.

Yaklaşık 5 kilometre süren sıkı takip sonrası sürücü, motosikletini bırakarak yaya olarak kaçtı. Yapılan kontrollerde motosikletin Muhammed H.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen motosiklet sahibi, motosikleti oğlu Abdulgani H.'nin (25) kullandığını söyledi. Sürücüye 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin lira, abart egzoz kullanmaktan 16 bin lira, sigorta ve muayenesiz araç kullanmaktan 7 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira; motosiklet sahibine ise 40 bin lira olmak üzere toplam 303 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet 90 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bursa motosiklet
