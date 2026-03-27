Popüler şarkının çevirisi kriz yarattı: 20 milyon dolarlık dava

Disney'in 1994 yapımı popüler "Aslan Kral" filminin açılışında çalan şarkıyı seslendiren Güney Amerikalı sanatçı Lebohang Morake, Zimbabweli komedyen Learnmore Jonasi'ye dava açtı.

Morake, Jonasi'nin "One54" podcasti sırasında şarkıdaki "Nants’ingonyama bagithi Baba" kısmının "Bakın, işte bir aslan. Aman Tanrım" anlamına geldiğini söylemesinin "yanlış ve yanıltıcı" olduğunu belirtti.

Bu yorumlamanın kendi itibarına zarar verdiğini öne süren şarkıcı, komedyene 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

GERÇEK ANLAMI NE?

16 Mart'ta Los Angeles'ta açılan davada Jonasi'nin bu sözleri "komiklik olsun diye değil, güvenilir bir bilgi" olarak aktardığı belirtildi. Morake "Komedyen Jonasi, sözlerin kültürel önemiyle abartılı taklitler yaparak dalga geçmiştir" dedi.

Nefes'in haberine göre; Disney'in şarkı için sunduğu resmi çeviride Güney Afrikalı şarkıcının Zuluca "Krala selam olsun, hepimiz kralın huzurunda eğiliyoruz" dediği aktarılıyor.

"Aslan" kelimesinin Zulucada bağlama bağlı olarak "kral" şeklinde yorumlanabileceği belirtiliyor.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Jonasi'nin podcast yayınında ise sunucuların çeviriyi duyduktan sonra kahkahalara boğulduğu ve sözlerin "güzel ve yüce" bir anlama geldiğini düşündüklerini belirttiği görüldü.

Komedyenin Los Angeles'taki bir sahne performansında da benzer bir espri yaptığı ve bu performansın ayakta alkışlandığı öğrenildi.

Söz konusu çeviri kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş kitlelere ulaştı.

KOMEDYENDEN AÇIKLAMA

Jonasi, Morake'nin eserine hayran olduğunu ve şarkıyı sevdiğini belirtti. Komedyen, yaşanan tartışmanın ardından sanatçıyla birlikte şarkının gerçek anlamını anlatacak bir video hazırlamayı teklif ettiğini söyledi.

"Komedi her zaman bir tartışma başlatır. Bu da insanları bilgilendirmek için bir fırsat" diyen Jonasi, Instagram'da paylaştığı videoyla 100 binden fazla beğeni aldı.

Ne var ki Morake, komedyene karşı toplamda 20 milyon dolar tazminat ve ek olarak 7 milyon dolar cezai tazminat talep ettiği hukuki mücadelesini başlattı