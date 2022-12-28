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Poşete zam mı geldi? Zamlı poşet fiyatı ne kadar, kaç kuruş? Alışveriş poşetine zam!

28.12.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Market alışverişlerinde kullanılan plastik poşet ücretlerine yeni yılla birlikte zam yapılacak. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak zammın ne kadar olduğu ise merak ediliyor. Peki, Poşete zam mı geldi? Zamlı poşet fiyatı ne kadar, kaç kuruş? İşte tüm detaylar...

Poşete zam mı geldi? Zamlı poşet fiyatı ne kadar, kaç kuruş? Alışveriş poşetine zam!

Market alışverişlerinde kullanılan plastik poşet ücretlerine zam geldi. Bu haberin gündeme gelmesinin ardından Poşete zam mı geldi? Zamlı poşet fiyatı ne kadar, kaç kuruş oldu? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığının bazı ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarını yeniden belirleyen kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

POŞETE ZAM MI GELDİ?

Market alışverişlerinde kullanılan plastik poşet ücretleri 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere adet başına 25 kuruştan 38,5 kuruşa yükseltildi.

Cumhurbaşkanlığının bazı ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarını yeniden belirleyen kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Poşet22

Karar ekindeki liste şöyle: ”2023 yılı içinde adet başına; binek araç lastiklerinden 6 TL, cinsine göre araç akülerinden 15, 60 ve 150 kuruş/kg, pil ve şarjlı pillerden 6, 9.5, 15 ve 32 TL/kg, otomotiv pilleri ve lityum içeren araç bataryalarından 46 TL/kg, madeni yağdan 150 kuruş/Kg, bitkisel yağdan 32 kuruş/kg, televizyon ve monitör gibi elektronik eşya, telekomünikasyon ekipmanları, küçük ev aletlerinden 60 kuruş/kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazları hariç olmak üzere beyaz eşyalardan 80 kuruş/Kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazlarından 95 kuruş/Kg ve ilaçlardan 3.2 kuruş/kutu veya şişe geri kazanım katılım payı tutarı alınacak.”

Liste ile, plastik, metal, cam ve kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajları ile ahşap ambalajlardan alınacak geri kazanım katılım patı tutarları da belirlendi.


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