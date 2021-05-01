Prefabrik evlere talep patlaması yaşanıyor! Fiyatı boyutuna göre değişiyor, bir haftada ev sahibi oluyorlar

Koronavirüs salgınıyla birlikte vatandaşlar, doğayla iç içe bir yaşam için kırsal bölgelere yöneliyor. Arazilerine ev yaptırmak isteyenler, daha zahmetsiz olan tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen ve bir hafta içerisinde, talebe göre hazırlanıp montajı yapılabilen prefabrik ve konteyner tarzı evleri tercih ediyor. Karadeniz'de kent kalabalığından uzaklaşmak isteyenler de yoğun talep gösterip kurdurdukları evlerde; doğayla iç içe izole yaşam sürüyor. Tercihe göre kısa sürede imal edilebilen konteyner ve prefabrik evler, sokağa çıkma kısıtlamalarında evde sıkılan vatandaşların da adresi oluyor. Konteyner ve prefabrik evler, boyutuna göre 30 bin ila 600 bin lira arasında alıcı buluyor.

'AŞIRI DERECEDE RAĞBET VAR'

Prefabrik ve konteyner ev üretimi yapan firma yetkilisi Erkut Erbil, talep yoğunluğu yaşadıklarını belirterek, "Salgın sonrası insanlar artık doğaya kaçmak istiyor. Bu süreçte konteyner ve prefabrik evlere rağbet çoğaldı. Şu an tam kapasiteyle çalışıyoruz. İmalatımız devam ediyor. 21 metrekareden başlayıp istediği şekilde ve boyutta konteyner evler yapıyoruz. Bu tarz evlere herkes sahip olabilir tamamen bütçe ile ilgili bir konu. Biz standart bir ölçü değil de istediği ölçülerde ve tarzda üretim yapıyoruz. Samsun ve bölgede prefabrik eve de konteyner eve de aşırı derecede rağbet var. Kısacası talep patlaması var yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.