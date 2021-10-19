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Çarpıcı faiz indirimi ve büyüme yorumu: Hedef erken seçim!

19.10.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İktidarın faiz indirimlerine devam ederek büyüme temposunu artıracağını belirten Prof. Dr. Korkut Boratav, hedefin 'erken seçim'e gitmek olduğunu iddia etti.

Çarpıcı faiz indirimi ve büyüme yorumu: Hedef erken seçim!

İktisat dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Korkut Boratav, döviz fiyatlarındaki yükseliş, büyüme ve faizle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın hedefinin erken seçim olduğun savunan Boratov, ekonomide yaşananların başka bir mantıklı açıklaması bulunmadığını söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'a konuşan Boratav, Türkiye'nin büyüme öngörüsüyle ilgili genel bir kanı olduğunu belirtti. "Kredi derecelendirme kuruluşları, IMF ve Türkiye’deki gözlemciler sanayi istatistiklerine, öncü verilere bakarak büyümeyi öngörüyor." diyen Boratov, kırılganlıkların daha da yükseleceğini belirtti.

"ASIL HEDEF ERKEN SEÇİM"

Kısa dönemli bir büyüme temposunun hedeflendiğini belirten Boratov, asıl hedefin ise bu durumun yarattığı algı ile erken seçime gitmek olduğunu iddia etti.

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